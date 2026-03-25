Ανδρουλάκης: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, τόνισε μετά τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου ότι η Επανάσταση του 1821 αποτελεί την ψυχή του Ελληνισμού και απέδειξε ότι με πίστη στον αγώνα οι Έλληνες μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο. Υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές και αξίες των αγωνιστών για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία.

Δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα

Η 25η Μαρτίου είναι η ψυχή του Ελληνισμού.

Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι.

Οι Έλληνες οραματίστηκαν ένα κράτος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. Αυτό αποδεικνύουν τα τρία επαναστατικά συντάγματα.

Έχουμε χρέος κι εμείς σήμερα να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

Για μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία.

Για μια κοινωνία με υψηλές προσδοκίες.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.