ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πολιτική
13:35 - 25 Μαρ 2026

Ανδρουλάκης: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, τόνισε μετά τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου ότι η Επανάσταση του 1821 αποτελεί την ψυχή του Ελληνισμού και απέδειξε ότι με πίστη στον αγώνα οι Έλληνες μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο. Υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές και αξίες των αγωνιστών για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία.

Δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα

Η 25η Μαρτίου είναι η ψυχή του Ελληνισμού.

Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι.

Οι Έλληνες οραματίστηκαν ένα κράτος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. Αυτό αποδεικνύουν τα τρία επαναστατικά συντάγματα.

Έχουμε χρέος κι εμείς σήμερα να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

Για μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία.

Για μια κοινωνία με υψηλές προσδοκίες.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/03/2026 - 14:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία
Πολιτική

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες
Πολιτική

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση
Αυτοδιοίκηση

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρωτιά - Μόνο έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί η πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:40

Κομισιόν: Στα €3,2 δισ. το κόστος ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Νομίσματα
30/06/2026 - 15:13

Bitcoin: «Μάχη» για τα $60.000 εν μέσω ασθενικής θεσμικής ζήτησης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 15:11

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 14:57

Κάφουνης: Στόχος δεν είναι ο περιορισμός του εμπορίου, αλλά η διασφάλιση ισότιμων κανόνων για όλους

Magazino
30/06/2026 - 14:50

Το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου υποδέχεται την πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:46

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:44

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση κυκλώματος με οπαδικό υπόβαθρο - 19 συλλήψεις

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:21

Άρειος Πάγος: Ορίστηκε η νέα ηγεσία - Πρόεδρος ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:05

ΠΟΥ: Σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας της Βενεζουέλας από τους φονικούς σεισμούς

Εμπορεύματα
30/06/2026 - 13:43

Προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από την πανδημία οδεύει το πετρέλαιο – Στα $74 το Brent

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:39

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
30/06/2026 - 13:35

Το κυνήγι

Πολιτική
30/06/2026 - 13:20

Κικίλιας: Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:13

Ανοίγει η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Έως τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις

Πολιτική
30/06/2026 - 12:47

Παραίτηση Φάμελλου ζητά ο Πολάκης, δηλώνοντας «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 12:46

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του τουρισμού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:42

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/06/2026 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Μάιο

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:25

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 4% στο λιανεμπόριο τον Απρίλιο

Οικονομία
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες στο α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή μείωση 0,7% στα τροχαία ατυχήματα τον Απρίλιο - 35 οι νεκροί

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 12:10

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:10

ΕΣΑ: Το ευρωπαϊκό τέλος των €3 δεν θα αποθαρρύνει σημαντικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή

Ναυτιλία
30/06/2026 - 12:05

ΟΛΠ: Σε ιστορικό υψηλό οι επιδόσεις του 2025 – Μέρισμα €1,896 ανά μετοχή

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:02

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:01

Γερμανία: Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Πολιτική
30/06/2026 - 11:44

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αναμένεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 11:40

Κασσελάκης: Οι Δημοκράτες δεν υπηρετούμε την καρέκλα κανενός – Αιχμές για Τζάκρη και Χουρδάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 11:38

Βρετανία: Αντιδράσεις για νομοσχέδιο που υποχρεώνει πρόσφυγες να επιστρέψουν έως 10.000 λίρες για τη φιλοξενία τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ