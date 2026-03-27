Καραμανλής: Οι συνεταιρισμοί κλειδί για σταθερότητα και ανθεκτικότητα σε εποχές αβεβαιότητας

Την ανάγκη για ανθεκτικότητα και στρατηγικό ρόλο των σύγχρονων συνεταιρισμών τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής σε χαιρετισμό του στην ημερίδα της εταιρείας SYNDEA για τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις. Όπως ανέφερε, η αστάθεια, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια δεν αποτελούν πλέον συγκυριακά φαινόμενα, αλλά διαμορφώνουν ένα νέο, πιο περίπλοκο και απαιτητικό πλαίσιο για την οικονομία και την κοινωνία.

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και η σύγκρουση στο Ιράν οδηγούν τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων σε πρωτόγνωρα επίπεδα, προκαλώντας πιέσεις στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή. «Απαισιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για τιμές πετρελαίου πάνω από 180 δολάρια το βαρέλι», σημείωσε.

Στο νέο αυτό πλαίσιο, υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, οι συνεταιρισμοί αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα ως οργανωμένες επιχειρηματικές οντότητες, λειτουργώντας ως θεσμοί σταθερότητας με κοινωνικό αποτύπωμα και φορείς συλλογικής ασφάλειας, ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας. Τόνισε επίσης τη σημασία της ενσωμάτωσης της ασφάλισης στον πυρήνα της στρατηγικής τους, όχι μόνο ως μηχανισμός αποκατάστασης ζημιών, αλλά ως εργαλείο πρόληψης, βιωσιμότητας και συνέχειας της παραγωγής.

Η Syndea, η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που συγκροτείται από συνεταιριστικές ενώσεις και τράπεζες, αποτελεί, σύμφωνα με τον Κ. Καραμανλή, παράδειγμα συνεργασίας που βασίζεται σε κοινές αρχές και εμπιστοσύνη, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μεγαλύτερη σταθερότητα, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

«Η μετάβαση από την πρόληψη στην ανθεκτικότητα είναι μια στρατηγική επιλογή που απαιτεί εμπιστοσύνη, συνεργασίες και αξιόπιστα εργαλεία», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η συλλογική στάση των συνεταιρισμών θα καθορίσει τη δύναμή τους απέναντι στις κρίσεις.