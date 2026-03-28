Αποστολάκη στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς, υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας

Κάλεσμα για επανασύνδεση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία μέσω ενός νέου «συμβολαίου αλήθειας και εμπιστοσύνης» απηύθυνε η βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθήνας, Μιλένα Αποστολάκη, κατά την ομιλία της στο 4ο Συνέδριο της παράταξης.

Η Μιλένα Αποστολάκη καθόρισε το πολιτικό στίγμα του ΠΑΣΟΚ ως μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και μαχητικής σοσιαλιστικής δύναμης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος δεν είναι η συμπλήρωση της Νέας Δημοκρατίας αλλά η ανατροπή της εκλογικά. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά τη ΝΔ, όχι να τη συμπληρώσουμε. Αυτή την επίγνωση πρέπει να τη μετουσιώσουμε σε πολιτική ηγεμονία στο δημοκρατικό χώρο».

Η βουλευτής τόνισε την ανάγκη επανασύνδεσης με όσους απομακρύνθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, εξηγώντας ότι «έχουμε την ευθύνη να ξανασυναντηθούμε μαζί τους, όχι για να τάξουμε θαύματα, αλλά για να πούμε ότι τα αδιέξοδα που βιώνουν είναι αποτέλεσμα επιλογών που μπορούν να αλλάξουν».

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε σειρά κεντρικών προτεραιοτήτων του κόμματος:

Προστασία της εργασίας και ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων.

Ρυθμιστικό κράτος απέναντι σε τράπεζες και ολιγοπώλια.

Αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους και κόκκινων δανείων.

Πολιτικές κοινωνικής στέγασης.

Αγροτικός αναδασμός και ανασύνταξη των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Αποτυπώνοντας το πολιτικό δίλημμα, η Αποστολάκη υπογράμμισε: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας».

Τέλος, η βουλευτής έδωσε έμφαση στη συλλογική λειτουργία ως θεμέλιο ισχυρής ηγεσίας, υπογραμμίζοντας ότι η ενότητα δεν σημαίνει σιωπή, αλλά κοινή κατεύθυνση. Κάλεσε το συνέδριο να αποτελέσει χώρο ενότητας, συστράτευσης και προοπτικής νίκης, με στόχο να χαραχτεί η πορεία της παράταξης «για την επόμενη μέρα της πατρίδας μας».