Συνάντηση Γεραπετρίτη - Χαφτάρ: Ενδιαφέρον της Ανατολικής Λιβύης για συμμετοχή στις συνομιλίες για θαλάσσιες ζώνες

Στη Βεγγάζη της Ανατολικής Λιβύης έφτασε σήμερα το πρωί ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, για σειρά επαφών με την ηγεσία της περιοχής, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη συνάντηση μετά την ένταση που προκλήθηκε γύρω από την παραχώρηση οικοπέδων νότια της Κρήτης στην αμερικανική εταιρεία Chevron.

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε αρχικά με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ σε καλό κλίμα, ενώ αργότερα θα έχει συνάντηση με τον γιο του, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην Ανατολική Λιβύη. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου ελληνικού προξενείου στην πόλη.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν το μεταναστευτικό ζήτημα, η συνεργασία σε θέματα πολιτικής προστασίας, αλλά και η ενίσχυση των ανταλλαγών σε επίπεδο φοιτητών και ακαδημαϊκών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του στρατάρχη Χαφτάρ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε την πρόθεση η Ανατολική Λιβύη να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με την Τρίπολη για την υιοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στις ελληνο-λιβυκές σχέσεις στην περιοχή.