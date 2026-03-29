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Κόντρα Σδούκου – Αποστολάκη: «Ξεπέρασε κάθε φαντασία» – «Πανικόβλητη η κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική
18:44 - 29 Μαρ 2026

Κόντρα Σδούκου – Αποστολάκη: «Ξεπέρασε κάθε φαντασία» – «Πανικόβλητη η κυβερνητική προπαγάνδα»

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη κριτική στα όσα είπε η Μιλένα Αποστολάκη κατά την ομιλία της το Σάββατο (28/3) στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ άσκησε η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, κάνοντας λόγο για τοποθετήσεις που «θύμισαν εποχές των “γερμανοτσολιάδων” και της πιο ακραίας τοξικότητας».  

Η κα Σδούκου σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ συνηθίζει τελευταία να κάνει τοποθετήσεις τύπου «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» κι υποστήριξε ότι η κα Αποστολάκη «ξεπέρασε κάθε φαντασία», καθώς – όπως σημειώνει – προσέβαλε τους πολίτες που ψήφισαν τη ΝΔ, χαρακτηρίζοντάς τους ως «πελάτες της Δεξιάς».

Η κ. Σδούκου συνεχίζει λέγοντας ότι «ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο» που – όπως λέει – επέλεξε η κ. Αποστολάκη χαρακτηρίζοντας πελάτες το 41% των πολιτών, «επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που εκείνη θα επιθυμούσε».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η τοποθέτηση αυτή δεν διορθώθηκε από κανέναν στο Συνέδριο, ούτε από την ηγεσία ούτε από το προεδρείο, τα οποία – όπως αναφέρει – «δια της ανοχής τους, την υιοθέτησαν».

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι τα όσα ειπώθηκαν δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά «το ίδιο το κόμμα της [σ.σ.: το ΠΑΣΟΚ]», το οποίο – όπως σημειώνει – ενώ αυτοαποκαλείται «δημοκρατική παράταξη», δεν έχει καταδικάσει την τοποθέτηση αυτή.

Η απάντηση της Μιλένας Αποστολάκη: «Επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα»

«Πανικόβλητη η κυβερνητική προπαγάνδα από την κοινωνική και ηθική απομόνωση που υφίσταται, από τη σωρεία των σκανδάλων και τις άμεσες εκβιαστικές βολές του καταδικασμένου προμηθευτή του Predator Ταλ Ντίλιαν, επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας», αναφέρει στην απάντησή της η Μιλένα Αποστολάκη.

«Γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες, διότι τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα. Δεν είναι ασφαλώς οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν ΝΔ πελάτες. Είναι οι στρατιές των ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις πελάτες. Είναι τα καρτελ και τα ολιγοπώλια που θησαυρίζουν πελάτες», προσθέτει στη δήλωσή της.

«Και απέναντι σε αυτούς τους πελάτες της δεξιάς, για το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας. Γι' αυτούς τους πολίτες είμαστε εδώ», σημειώνει η ίδια.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 20:21
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