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Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
Πολιτική
18:53 - 30 Μαρ 2026

Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επισημαίνει με σημερινή της ανάρτηση στο Χ ότι οι ΗΠΑ αυξάνουν τις ροές LNG μέσω Ελλάδας προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των προμηθειών και την ενεργειακή ασφάλεια.

Πιο αναλυτικά στην ανάρτηση της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρει: «Στο πλαίσιο της τολμηρής ενεργειακής ατζέντας του Προέδρου ΗΠΑ, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα αυξάνοντας τις ροές αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, διαφοροποιώντας την προμήθεια και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια, που αποτελεί εθνική ασφάλεια. Ανυπομονώ να ταξιδέψω στο Βουκουρέστι και στη Σόφια για τη στρογγυλή τράπεζα της The Economist Romania και συζητήσεις με περιφερειακούς εταίρους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor)».

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