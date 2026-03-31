ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Rebrain Greece: Στις 9 Μαΐου στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων ομίλων επιχειρήσεων
Πολιτική
11:34 - 31 Μαρ 2026

Rebrain Greece: Στις 9 Μαΐου στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων ομίλων επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις 9 Μαΐου 2026 πραγματοποιείται στο Λονδίνο η δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο London Hilton Metropole και έχει ως στόχο τη διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για να καλύψουν καίριες θέσεις.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που το «Rebrain Greece» «ταξιδεύει» στο Λονδίνο, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη. Συνολικά στις εκδηλώσεις αυτές έχουν συμμετάσχει πάνω από 6.500 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και ήρθαν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

«Ο επαναπατρισμός των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης είναι ζητούμενο για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην κατεύθυνση αυτή αναλαμβάνουμε συντονισμένες δράσεις όπως είναι το «Rebrain Greece», οι οποίες αποδίδουν σημαντικά. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, την περίοδο 2010 – 2024, περίπου 730.000 συμπολίτες μας έφυγαν από την Ελλάδα, ενώ πάνω από 470.000 έχουν ήδη επιστρέψει. Δεν εφησυχάζουμε, αντιθέτως εντείνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου τα λαμπρά μυαλά που έφυγαν να επιστρέψουν στον τόπο μας», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Για συμμετοχή στην εκδήλωση, πρέπει να πραγματοποιηθεί εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://rebrain-greece.idloom.events/rebrain-greece-uk

Στην εκδήλωση έχουν δηλώσει συμμετοχή από την πλευρά των εταιρειών 35 όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και προσφέρουν εκατοντάδες εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε βασικούς και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός κλάδος, ο ενεργειακός κλάδος, ο κατασκευαστικός και βιομηχανικός κλάδος, ο κλάδος της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας, ο κλάδος των μεταφορών και του τουρισμού, ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, καθώς και ο κλάδος των συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα θα συμμετάσχουν οι ακόλουθοι όμιλοι εταιρειών:

ΑEGEAN Airlines, ANTENNA Group, TITAN, ALPHA BANK, Ernst Young, IASO GROUP, ΔΕΗ – PPC, Motor Oil, Imithea GROUP, HELLENIQ ENERGY, ΕΒΕΠ, ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Eurobank, Piraeus Bank, HHG, METLEN, Athens Medical Group, AVAX, National Bank of Greece, DEMO PHARMAKEUTICALS, QUALCO Group, ΔΕΔΔΗΕ, ΤΕΜES – Costa Navarino, Tsakos Energy Navigation, DELOITTE, PAPASTRATOS, Cenergy Holdings, ElvalHalcor, Theon Group, MITSIS GROUP, PwC, JTI, Νovibet, Erma Tech Group, CrediaBank.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο
Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

Rebrain Greece London: Πάνω από 550 συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον επαναπατρισμού με την Alpha Bank ως εργοδότη επιλογής
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Rebrain Greece London: Πάνω από 550 συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον επαναπατρισμού με την Alpha Bank ως εργοδότη επιλογής

Κεραμέως: Σχεδόν 500.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα – Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας
Πολιτική

Κεραμέως: Σχεδόν 500.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα – Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας

ΕΒΕΠ: Ενισχύει τη διασύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις

ΕΒΕΠ: Ενισχύει τη διασύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια επιχειρηματικότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ