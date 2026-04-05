Σπήλιος Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχω συμμετάσχει στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός βρίσκεται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δηλώνει απόλυτα αθώος.

«Ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου», υποστηρίζει.

Συγκεκριμένα, η δήλωση του κ. Λιβανού έχει ως εξής:

«Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, υπηρέτησα τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Απαρέγκλιτα, αψηφώντας πολιτικό κόστος και χωρίς εκπτώσεις.

Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στη θητεία μου ως ΥπΑΑΤ υπηρέτησα με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, ενεργώντας έμπρακτα και δια τούτο αποδεδειγμένα,για την καταπολέμηση της διαχρονικής ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων, με την εφαρμογή διαδικασιών, κανόνων και ελέγχων, που οδήγησαν, μόνο το 2021 στην εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων κοινοτικών πόρων και με γνώμονα την εμπέδωση ενός αισθήματος δικαιοσύνης για όλους τους μοχθούντες πραγματικούς δικαιούχους, που είναι και η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών.

Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου.

Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου».

Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία περιλαμβάνει συνομιλίες συνεργατών του κ. Λιβανού από την περίοδο που ήταν υπουργός και ζητούσαν "εξυπηρετήσεις".

Ανάλογη δήλωση έκανε και ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ, Μάξιμος Σενετάκης.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Ήρθε φαίνεται και για μένα η ώρα, πρώτη φορά στην πολιτική πορεία μου, να απολογούμαι για υπόθεση που εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα.

Νιώθω ανακούφιση που μετά από μια μακρά περίοδο ιδιότυπης πολιτικής ομηρίας, λόγω φημών και διαρροών περί εμπλοκής του ονόματος μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μού δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.

Όπως κάθε Έλληνας πολίτης θα ασκήσω το δικαίωμα μου να αποδείξω την αθωότητα μου στην ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύομαι για να επιβεβαιώσει ότι ουδέποτε προέβην σε οιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ούτε παρακίνησα τον οποιοδήποτε να την τελέσει.

Κατηγορούμαι γιατί έθεσα υπόψη της Διοίκησης του Οργανισμού αίτημα παραγωγού αξίας περίπου 2.500€, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα τεχνικής λύσης στο πρόβλημα του. Ούτε υπέδειξα την λύση, ούτε την γνώριζα – πόσο μάλλον να τελέσω κάτι παράνομο.

Για κανέναν λόγο και σε κανέναν, δεν θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας. Και θα αγωνιστώ απέναντι σε κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας γνωστής, διαχρονικής και διακομματικής παθογένειας του ελληνικού Κράτους, την οποία μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ τόλμησε να θεραπεύσει».