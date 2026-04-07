Βασιλειάδης: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου ώστε να λάμψει η αλήθεια

Την άρση της ασυλίας του ζήτησε με τη σειρά του ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ, Λάκης Βασιλειάδης, στο υπόμνημά του προς την επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αναφορικά με τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει στο υπόμνημά του: «Από τη μελέτη της δικογραφίας δυνάμει της οποίας ζητείται η άρση της ασυλίας προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης εκ μέρους μου και δή της ανωτέρω. Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου και χωρίς να ταυτοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο έτερη επικοινωνία εμού ή συνεργάτη μου με κάποιον από τους αναφερόμενους στη δικογραφία. Σίγουρα, λοιπόν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί πράξη που συνιστά αυτουργική ή συμμετοχική δράση και ο απαραίτητος δόλος που πρέπει να επικαλύπτει αυτή (άμεσος β΄ βαθμού) και να οδηγούν αιτιακά σε βέβαιη ζημία».

«Προκειμένου, όμως, να μην υπάρξει οποιαδήποτε σκιά ή αμφιβολία ως προς το πρόσωπό μου, ζητώ την άρση της ασυλίας μου, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να λάμψει η αλήθεια», καταλήγει ο κ.Βασιλειάδης.