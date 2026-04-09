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ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης οφείλει να προωθήσει την ειρήνη, όχι να στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου
Πολιτική
10:35 - 09 Απρ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης οφείλει να προωθήσει την ειρήνη, όχι να στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου

Reporter.gr Newsroom
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Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τη να πάρει πρωτοβουλίες για την παύση των επιθέσεων στον Λίβανο, αντί «να στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου».    

«Το αιματοκύλισμα στον Λίβανο λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ συνεχίζεται και η εκεχειρία είναι στον αέρα. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να κλιμακώσει τώρα την πίεσή της για άμεση παύση των εχθροπραξιών και εύρεση διπλωματικής λύσης για τερματισμό του πολέμου» σημειώνει η Κουμουνδούρου.

Παράλληλα, σχολιάζοντας όσα ανέφερε χθες (Μεγάλη Τετάρτη, 8/4) ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο CNN σημειώνει:

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας και να προωθήσει ως πρωθυπουργός της Ελλάδας την ειρήνη και τη σταθερότητα και όχι να στέκεται ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία Νετανιάχου, με δηλώσεις για “αντιπαραγωγική” επίθεση του Ισραήλ».

«Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της ειρήνης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

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