Χρηστίδης: Το «καλάθι» του ΠΑΣΟΚ είναι το σχέδιο για να γίνει η καθημερινότητα καλύτερη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε συνέντευξη του στην Μακεδονία της Κυριακής υποστηρίζει ότι η πολιτική αλλαγή δεν αφορά απλώς την εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, αλλά μια διαφορετική κατεύθυνση σε οικονομία, εργασία, υγεία, παιδεία, στέγη και θεσμούς.

Απαντώντας στην κριτική της κυβέρνησης περί «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» και λαϊκισμού, τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο, όπως σημειώνει, συνοδεύεται από δημοσιονομική τεκμηρίωση και σαφείς προτεραιότητες. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αντιπολίτευση πρέπει να αξιολογείται με βάση την ικανότητά της να κυβερνήσει αποτελεσματικότερα.

Για τις δημοσκοπήσεις και την παρουσία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χρηστίδης αναφέρει ότι οι μετρήσεις αποτυπώνουν μια δεδομένη χρονική στιγμή και δεν αποτελούν εκλογικό αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνει ως στόχο του ΠΑΣΟΚ την κατάκτηση της πρώτης θέσης και την ανάληψη κυβερνητικής εντολής, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών χτίζεται σταδιακά.

Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, παρουσιάζει ως βασικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ την ενίσχυση του εισοδήματος, την αντιμετώπιση του στεγαστικού, τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και παιδείας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Τέλος, αναφερόμενος στις μετεκλογικές συνεργασίες, επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα τηρήσει τις συλλογικές αποφάσεις του συνεδρίου του και τάσσεται κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ. Παράλληλα, θέτει ως βασικό κριτήριο για οποιαδήποτε συνεργασία το πρόγραμμα και την κοινή πολιτική κατεύθυνση, όχι απλώς τους αριθμητικούς συσχετισμούς.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Παύλου Χρηστίδη στη «Μακεδονία της Κυριακής» και τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Στολάκη έχει ως εξής:

- Έχετε θέσει ως στόχο των εκλογών την πολιτική αλλαγή. Γιατί θεωρείτε, όμως, ότι η αλλαγή αυτή περνά μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ και όχι από κάποιο άλλο κόμμα, όπως την ΕΛΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα;

Γιατί η πολιτική αλλαγή είναι κάτι περισσότερο από εναλλαγή προσώπων. Είναι αλλαγή κατεύθυνσης. Είναι διαφορετικό μοντέλο για την οικονομία, την εργασία, την υγεία, την παιδεία, τη στέγη και τους θεσμούς. Και, πάνω απ’ όλα, είναι μία διαφορετική σχέση της πολιτικής με την κοινωνία.

Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, πολιτικές θέσεις και μία πρόταση διακυβέρνησης για κάθε Έλληνα. Το πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το συνέδριό μας δεν είναι ένας κατάλογος υποσχέσεων. Είναι ένα πολιτικό σχέδιο που πρέπει να κριθεί για το αν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της χώρας.

Σε κάθε νέο πολιτικό εγχείρημα, οι πολίτες δικαιούνται να θέτουν τα ίδια απλά και αυτονόητα ερωτήματα. Ποιο είναι το σχέδιο; Πώς θα εφαρμοστεί; Πώς θα χρηματοδοτηθεί; Ποια είναι η ομάδα που θα το υλοποιήσει; Και ποια αξιοπιστία συνοδεύει αυτή την προσπάθεια;

Δεν θεωρώ ότι η απάντηση στην πολιτική αλλαγή μπορεί να είναι η επιστροφή σε δοκιμασμένες πολιτικές διαδρομές του 2015. Δεν γίνεται κάθε φορά που η κυβέρνηση ζορίζεται να μας επιστρέφει στο παρελθόν.

Δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα χρειάζεται μία ακόμη αντιπαράθεση προσώπων. Χρειάζεται να μιλήσουμε για το αύριο. Για τον άνθρωπο που δουλεύει και δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Για τον νέο που δεν μπορεί να βρει σπίτι. Για την οικογένεια που περιμένει μήνες για μία εξέταση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Για τον εργαζόμενο που θέλει να έχει χρόνο για τη ζωή του.

Εκεί θα κριθεί η πολιτική αλλαγή. Στην καθημερινότητα.

- Η κυβέρνηση σάς κατηγορεί για λαϊκισμό, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Τι απαντάτε;

Αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή πολιτική συζήτηση, πρέπει να φύγουμε από τις ταμπέλες και να πάμε στις προτάσεις.

Λαϊκισμός είναι να λες κάτι εύκολο, χωρίς να εξηγείς πώς θα το πετύχεις. Η δική μας υποχρέωση είναι διαφορετική. Κάθε πρόταση να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, δημοσιονομική ευθύνη και καθαρή προτεραιοποίηση.

Το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι είναι κάτι άλλο. Είναι μία σοσιαλδημοκρατική δύναμη με συγκεκριμένες θέσεις και ιστορική ευθύνη απέναντι στη χώρα.

Θεωρώ ότι η αντιπολίτευση δεν κρίνεται από το πόσο δυνατά καταγγέλλει. Κρίνεται από το αν μπορεί να πείσει ότι αύριο μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα.

Γι’ αυτό θέλω η συζήτηση να είναι συγκεκριμένη. Πόσα χρήματα θα μείνουν στην τσέπη του εργαζομένου; Πώς θα αποκτήσει ένας νέος πρόσβαση στη στέγη; Πώς θα ενισχυθεί το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο νοσοκομείο; Πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα χωρίς να αυξάνεται διαρκώς η εξάντληση των ανθρώπων;

Αυτές είναι οι ερωτήσεις που ενδιαφέρουν την κοινωνία. Εκεί πρέπει να απαντήσει κάθε πολιτική δύναμη.

- Στις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά σας μειώνονται και το ΠΑΣΟΚ πλέον σταθερά φιγουράρει στην τρίτη θέση. Μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για πρωτιά στις επόμενες εκλογές θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικός και εφικτός;

Οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες γιατί αποτυπώνουν μία στιγμή. Δεν είναι όμως εκλογικό αποτέλεσμα.

Οι εκλογές κρίνονται όταν οι πολίτες μπουν στο παραβάν και αποφασίσουν ποιον εμπιστεύονται για να κυβερνήσει.

Ο στόχος μας είναι σαφής. Θέλουμε ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, που διεκδικεί την πρώτη θέση και θα ζητήσει από τον ελληνικό λαό εντολή για να κάνει πράξη το πρόγραμμά του.

Δεν θεωρώ χρήσιμο να αλλάζουμε πολιτική κάθε φορά που αλλάζει μία δημοσκόπηση. Η πολιτική χρειάζεται αντοχή στον χρόνο. Χρειάζεται να ξέρεις τι πιστεύεις, να το εξηγείς και να δουλεύεις για να το κάνεις πλειοψηφικό.

Η εμφάνιση ενός νέου κόμματος δεν αλλάζει τη δική μας ευθύνη. Μπορεί να αλλάζει τους πολιτικούς συσχετισμούς, αλλά δεν αλλάζει τα προβλήματα της κοινωνίας.

Ο πολίτης εξακολουθεί να ζητά καλύτερους μισθούς, πρόσβαση στη στέγη, καλύτερη δημόσια υγεία, καλύτερη παιδεία και ένα κράτος που λειτουργεί, πρόσβαση στον δημόσιο χώρο και το πράσινο, καθώς και σε ποιοτικά μέσα μαζικής μεταφοράς.

Εκεί θέλω να κριθούμε.

Και δεν έχω μάθει να μετρώ την πολιτική μόνο σε δημοσκοπήσεις. Με ενδιαφέρει αν κάθε μέρα κερδίζουμε την εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου που μέχρι χθες δεν μας ψήφιζε ή είχε απομακρυνθεί από την πολιτική.

Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται σε μία εβδομάδα. Χτίζεται με συνέπεια.

- Με τι «καλάθι» θα ανεβεί στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης ως απάντηση στο «καλάθι» του πρωθυπουργού;

Το «καλάθι» του ΠΑΣΟΚ είναι το σχέδιο για να γίνει η καθημερινότητα καλύτερη.

Πρώτη προτεραιότητα είναι το εισόδημα. Ο άνθρωπος που εργάζεται πρέπει να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς από τον μισθό του.

Δεύτερη είναι η στέγη. Δεν είναι φυσιολογικό ένας νέος άνθρωπος να εργάζεται και να μην μπορεί να νοικιάσει σπίτι. Δεν είναι φυσιολογικό η ανεξαρτητοποίηση να γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Τρίτη είναι το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας και παιδείας. Δεν μπορεί η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών να εξαρτάται από το εισόδημα της οικογένειας.

Και τέταρτη είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση. Θέλουμε μια οικονομία που δημιουργεί καλύτερες και πιο σταθερές θέσεις εργασίας, επενδύει στη γνώση, στην τεχνολογία και στην παραγωγή.

Για μένα, πολιτική μετρήσιμη στην καθημερινότητα σημαίνει να τελειώνει ο μήνας και να έχεις περισσότερο εισόδημα. Να μπορείς να βρεις σπίτι. Να μπορείς να πας στο νοσοκομείο χωρίς να αισθάνεσαι ότι είσαι μόνος σου. Να μπορείς να δουλεύεις και να έχεις χρόνο να ζήσεις.

Αυτά είναι τα πραγματικά μέτρα της πολιτικής.

- Το ΠΑΣΟΚ στο τελευταίο συνέδριό του πήρε απόφαση να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ. Δεν θεωρείται λήξαν το ζήτημα; Εφόσον διεκδικείτε την πρωτιά, δεν πρέπει να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι με ποιους θα συνεργαστείτε κι όχι μόνο με ποιους δεν θα συνεργαστείτε;

Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει συλλογικές αποφάσεις και αυτές πρέπει να γίνονται σεβαστές. Το συνέδριο καθόρισε το πολιτικό μας πλαίσιο και τη στρατηγική μας.

Τι λέει η απόφαση; Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.

Η αξιοπιστία μας θα κριθεί από το πώς θα εφαρμόσουμε αυτές τις αποφάσεις μας.

Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει και λίγο ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε το θέμα.

Δεν είναι αρκετό να ρωτάμε «με ποιον θα συνεργαστείς;». Πρέπει πρώτα να ρωτάμε «για ποιο πρόγραμμα θα συνεργαστείς;».

Γιατί μία κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι απλώς ένας αριθμητικός συνασπισμός. Πρέπει να έχει κοινή κατεύθυνση, σαφείς προτεραιότητες και κοινή ευθύνη απέναντι στους πολίτες.