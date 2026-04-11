Εν εξάλλω ο Λαζαρίδης στο Χ – Πόσο θα μείνει στην κυβέρνηση, αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Λαζαρίδης απειλεί για να δώσει διαπιστευτήρια στον κ. Μητσοτάκη και να γλιτώσει την αποπομπή. Θα μείνει στην κυβέρνηση αυτός που ομολόγησε ότι πληρωνόταν από το δημόσιο χωρίς να το δικαιούται;», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε νέα του ανακοίνωση.

«Ο υφυπουργός Μακάριος Λαζαρίδης, που χωρίς ντροπή ομολόγησε προχθές ότι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού χωρίς καν τα τυπικά προσόντα και άρα πληρωνόταν από το ελληνικό δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, όχι μόνο διατηρείται στη θέση του από τον Πρωθυπουργό της “αριστείας”, αλλά έχει το θράσος να απειλεί στο Χ τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη ότι θα κάνει “μαύρη” Ανάσταση», αναφέρει ακόμη η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει:

«Σε αυτή την κυβέρνηση της φαυλότητας, της αλαζονείας και της διαφθοράς, απουσιάζει κάθε ίχνος ντροπής.

Ο κ. Λαζαρίδης φωνάζει και απειλεί για να δώσει τα διαπιστευτήρια του στον κ. Μητσοτάκη και να γλιτώσει την αποπομπή.

Ο Πρωθυπουργός ταυτίζεται πλήρως με τη συμπεριφορά και το πολιτικό ήθος του υφυπουργού του.

Θα μείνει στην κυβέρνηση και τη Δευτέρα, κ. Μητσοτάκη;», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Μπαράζ αναρτήσεων Λαζαρίδη στο Χ

Σημειώνεται πως το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του αναφέρεται σε ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στο Χ, στην οποία γράφει: «Άστο Θανάση. Παίξατε και χάσατε. Μαύρη Ανάσταση θα κάνετε. Καλό Πάσχα», αναδημοσιεύοντας ανάρτηση του δημοσιογράφου (και θύματος του Predator) Θανάση Κουκάκη σχετικά με τις νέες αποκαλύψεις του ΒΗΜΑτος για τις υποκλοπές και τη σχέση του ελληνικού κράτους με την Intellexa.

Εν τω μεταξύ, η δραστηριότητα του κ. Λαζαρίδη στο Χ δεν περιορίζεται σε αυτήν την ανάρτηση.

Σε μία άλλη του ανάρτηση αναφέρεται στον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος έβγαλε το ρεπορτάζ για τις υποκλοπές στο ΒΗΜΑ, αποκαλώντας τον ως «Ρομπέν της δημογραφίας» και «δημοσιογραφάρα», προφανώς ειρωνικά, και γράφοντας:

«Ο Ρομπέν της... δημοσιογραφίας Βασίλης Λαμπρόπουλος στο ΒΗΜΑ “αποκαλύπτει” μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Intellexa και το ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ. Σε αυτό το μνημόνιο εμπλέκεται και η Krikel. Η... δημοσιογραφάρα Λαμπρόπουλος σε αυτήν την “αποκάλυψη” για να χτυπήσει την Κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε λίγο έρχονται εκπλήξεις για τον Ρομπέν της... δημοσιογραφίας Βασίλη Λαμπρόπουλο. Και θα χρειαστεί να απαντήσει. Μην κρυφτεί! Ρομπέν της ... δημοσιογραφίας Βασίλη Λαμπρόπουλε τι γράφεις εδώ στο ΒΗΜΑ, στις 11/5/2022; Γινόταν παρακολουθήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ; Για πες μας. To be continued... Ρομπέν της ... δημοσιογραφίας Βασίλη Λαμπρόπουλε θα απαντήσεις ή έχεις αφήσει να κάνει τη δουλίτσα εναντίον μου το Mega;».

Απευθυνόμενος στην εφημερίδα ΒΗΜΑ, έγραψε σε άλλη του ανάρτηση:

«Εκεί στο ΒΗΜΑ κάνουν τη μια ανάρτηση μετά την άλλη για μένα. Εχουν εκτεθεί τόσο σήμερα που έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Κρίμα για μια τόσο ιστορική εφημερίδα να έχει αυτή την τύχη. Πειτε ένα κάναμε λάθος. Ζητήστε συγγνώμη και πάμε παρακάτω. Ή μας παρέσυρε ο δημοσιογράφος Βασίλςη Λαμπρόπουλος; Συμβαίνουν αυτά».

Σε μία ακόμη ανάρτηση αναφέρεται στον Κώστα Βαξεβάνη, ενώ σε άλλη στον Στέφανο Κασσελάκη.

Γράφει:

«Κωστάκη σε κοινό μας φίλο με έχεις χαρακτηρίσει “απατεώνα” και μου έχει δώσει τα στοιχεία. Μάλιστα θα έρθει στο δικαστήριο να το επιβεβαιώσει. Τα αρχικά του κοινού μας φίλου είναι ΑΠ. Θα σου πρότεινα λοιπόν να ψάξεις έναν καλό δικηγόρο γιατί και μήνυση και αγωγή σου. Κωστάκη επίσης δεν θα προλαβαίνεις τις μηνύσεις και τις αγωγές. Τις έφαγες από τον Γιώργο Μυλωνάκη και άρχισες τα κλάματα και τα συγγνώμη λάθος. Και θα φας και μήνυση και αγωγή γι' αυτά που λες καθώς δεν ισχύει τίποτα. Μην ζητάς όμως έλεος τότε όπως κάνεις συνήθως! Καληνύχτα και καλή τύχη. Σε αφήνω στη χλεύη του ελληνικού λαού. Κωστάκη ήδη σου έρχεται. Βρήκες δικηγόρο. Ο Αντώνης έρχεται από την Ξάνθη».

Και προς τον Στέφανο Κασσελάκη:

«Μην κουράζεσαι. Κάτσε στη βίλα που είσαι τώρα – αλήθεια αν είναι δικιά σου πως την απέκτησες; – και κάπου θα βρεθούμε. Μέχρι τότε θέλω τα στοιχεία που σου ζήτησα. Για κάνε ένα tik tok και να μας τα παρουσιάσεις. Καλή Ανάσταση»