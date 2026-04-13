Απάντηση ΥΠΕΞ στις... αιχμές Φιντάν για τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ

Άμεση ήταν η απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ στις αναφορές του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σχετικά με τις σχέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι εργάζεται με συνέπεια για την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, και ότι «κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

Προσθέτει ακόμα πως η συνεργασία της Ελλάδας με Κύπρο και Ισραήλ έχει «ειρηνικό σκοπό» και δεν προκαλεί εντάσεις και πολέμους, όπως υποστήριξε ο Φιντάν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ:

«Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.

Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων.

Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».