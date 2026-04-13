Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ φέρνει προβλήματα και πόλεμο

Έντονη κριτική στην Ελλάδα και την Κύπρο, για τη συνεργασία τους με το Ισραήλ ασκεί ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, "Ελληνοκυπριακής Διοίκησης" και Ισραήλ δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο» ισχυρίστηκε.

«Βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές εδώ. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στην προσπάθεια της Ελλάδας να ακολουθήσει ένα είδος πολιτικής που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί μόνη της» ισχυρίστηκε.

«Ούτε η Ελλάδα ούτε η ''Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ. Ποια στρατηγική λογική θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αναζήτηση αυτού του είδους συνεργασίας είναι κάτι που ούτε αυτοί μπορούν να μου εξηγήσουν».

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι «το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξει να χαρακτηρίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εχθρό».

Ανέφερε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο μοιάζουν με τη Γάζα. Οι ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία αποτελούν «σοβαρό κίνδυνο» για την Τουρκία.

Ο Τούρκος υπουργός πρόσθεσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ παραμένουν «ειλικρινείς» όσον αφορά την επίτευξη εκεχειρίας, παρά το γεγονός ότι δεν κατέληξαν σε συμφωνία στις συνομιλίες του Σαββάτου με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά συμπλήρωσε ότι το Ισραήλ «θα μπορούσε να διαταράξει την ειρηνευτική διαδικασία».

Σε ό,τι αφορά το Στενό του Ορμούζ, ο Τούρκος υπουργός προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές προσεγγίσεις για την εξασφάλιση βασικών παγκόσμιων θαλάσσιων διαδρόμων θα είναι εξαιρετικά περίπλοκες. «Η θέση μας είναι ότι πρέπει να ανοίξει ξανά μέσω της ειρήνης».

«Πιστεύω ότι αν το πυρηνικό ζήτημα καταλήξει σε μια κατάσταση ''όλα ή τίποτα'', ειδικά όσον αφορά τον εμπλουτισμό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε σοβαρά εμπόδια», προειδοποίησε ο Φιντάν.