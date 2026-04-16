Εξασθένιση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Μάρτιο

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία υποχώρησε οριακά τον Μάρτιο στις 110,3 μονάδες, έναντι 110,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα (112,4 μονάδες).

Οι κύριες τάσεις της εγχώριας οικονομίας παραμένουν θετικές, με τις σημαντικές προκλήσεις όμως να παραμένουν, όπως η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, οι επενδύσεις αλλά και η συρρίκνωση του εξωτερικού ελλείμματος.

Οι γεωπολιτικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή δημιουργούν επιπλέον αβεβαιότητα, καθώς ο κίνδυνος πληθωρισμού και αύξησης των επιτοκίων εκτιμάται ότι θα πιέσουν ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού μειώθηκε στο 76,3% τον Ιανουάριο (έναντι 78,4% τον Οκτώβριο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 5,3 μήνες, έναντι 4,5 μήνες τον Οκτώβριο.

Στους επιμέρους τομείς της Βιομηχανίας, ο δείκτης στη Μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 3,0%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι δείκτες σε Ορυχεία-Λατομεία (-8,4%) και στην Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-1,4%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, περαιτέρω άνοδο κατέγραψε ο κλάδος Τροφίμων (+6,1%) και ο κλάδος Φαρμακευτικών προϊόντων (12,2%), ενώ μείωση σημειώθηκε στον κλάδο Βασικών Μετάλλων (-2,7%).