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Αφιέρωμα στα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέκου Παναγούλη στη Δίβρη (Λαμπεία) Ηλείας
Magazino
11:07 - 16 Απρ 2026

Αφιέρωμα στα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέκου Παναγούλη στη Δίβρη (Λαμπεία) Ηλείας

Reporter.gr Newsroom
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Μια μεγάλη μουσική εκδήλωση έχει προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων, στις 2 Μαΐου του 2026 στις 9 μ.μ., στο πλαίσιο της τιμητικής και επετειακής ημερίδας, που θα πραγματοποιηθεί στη Δίβρη (Λαμπεία) Ηλείας, τόπο καταγωγής του Αλέκου Παναγούλη, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον άδικο χαμό του εμβληματικού αγωνιστή κατά της δικτατορίας.

Ο Βασίλης Λέκκας με την ορχήστρα του έχει σχεδιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα μουσικής συναυλίας, ειδικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, μεταξύ άλλων και με τραγούδια σε στίχους Αλέξανδρου Παναγούλη, ή εμπνευσμένα απ’ αυτόν.

Το μουσικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από δύναμη και συγκίνηση και περιλαμβάνει τραγούδια από τη μουσική διαδρομή του ερμηνευτή που συνδέθηκαν άρρηκτα με την ελληνική περιπέτεια και συνεχίζουν να μας κρατούν όρθιους, θυμίζοντάς μας το χρέος απέναντι στην ιστορία και την ελευθερία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Δίβρης (Λαμπεία) με ελεύθερη είσοδο.

Θα προηγηθεί ημερίδα, που ξεκινάει στις 6 μ.μ., με δύο θεματικές ενότητες:

  • Μαρτυρίες, γεγονότα και κρίσεις για τον άνθρωπο και αγωνιστή Αλέξανδρο Παναγούλη με ομιλητές το Στάθη Παναγούλη, αδελφό και συναγωνιστή του, το Στάθη Γιώτα, συναγωνιστή και συγκατηγορούμενό του και τον Κώστα Μαρδά, δημοσιογράφο και βιογράφο του.
  • Συζήτηση με θέμα: Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι για τη δημοκρατία, μισό αιώνα μετά τη μεταπολίτευση με συμμετοχή του Κωστή Χατζηδάκη, αντιπρόεδρου της κυβέρνησης (tbc), Γιάννη Μανιάτη, ευρωβουλευτή και πρώην υπουργού, Γιώργου Σταθάκη, πρώην υπουργού και Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, πρώην υφυπουργού.

Ενιαία Ιστοσελίδα alekospanagoulis.gr

Με αφορμή τη διοργάνωση της επετειακής – τιμητικής εκδήλωσης για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη, η Α.Μ.Κ.Ε. «Φόρουμ Διαλόγου και Πολιτισμού», δημιούργησε την ιστοσελίδα alekospanagoulis.gr όπου συγκεντρώνεται το πολύ μεγάλης έκτασης υλικό που έχει κατά καιρούς δημοσιευθεί για τον εμβληματικότερο αγωνιστή της αντίστασης εναντίον της δικτατορίας. Η ιστοσελίδα θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με επιπλέον κείμενα, βίντεο και φωτογραφίες, έτσι ώστε σταδιακά να αναρτηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πολύ αξιόλογου υλικού που βρίσκεται διάσπαρτο στο διαδίκτυο.

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