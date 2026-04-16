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Φάση συσσώρευσης στο ΧΑ με επιλεκτική υπεραπόδοση στη μεσαία κεφαλαιοποίηση
Αναλύσεις
11:04 - 16 Απρ 2026

Φάση συσσώρευσης στο ΧΑ με επιλεκτική υπεραπόδοση στη μεσαία κεφαλαιοποίηση

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά κινείται σε φάση συσσώρευσης με χαμηλή κατεύθυνση στους βασικούς δείκτες και επιλεκτική υπεραπόδοση στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Η συνολική εικόνα αποτυπώνει ένα έντονο stock picking και rotation μεταξύ κλάδων, ενώ οι τράπεζες λειτουργούν περισσότερο ως σταθεροποιητικός παράγοντας μετά από προηγούμενες κινήσεις.  

Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την χθεσινή (15/4) συνεδρίαση, η Κύκλος Χρηματιστηριακή επισημαίνει τα εξής:

  • Γενικός Δείκτης: οριακή άνοδος με χαμηλή τάση
  • FTSE Large Cap: ουδέτερη εικόνα χωρίς κατεύθυνση
  • Mid Caps: κύρια πηγή απόδοσης και μεταβλητότητας
  • Breadth: θετική, αλλά χωρίς ισχυρή επιβεβαίωση trend

Σημεία Παρακολούθησης

  • ΔΑΑ: μέρισμα €0,66/μτχ με επιλογή επανεπένδυσης έως €100 εκ. και ex-date 22/04. Δημιουργεί βραχυπρόθεσμο ενδιαφέρον πριν την αποκοπή και σταθερότητα αποτίμησης λόγω payout visibility.
  • ΟΛΘ: ιστορικά υψηλή κερδοφορία με καθαρά κέρδη €30,8 εκ. (+9,7%) και μέρισμα €2,2/μτχ. Ενισχύει το story σταθερών ταμειακών ροών σε υποδομές.
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: αναβάθμιση τιμής-στόχου στα €53 από Santander, με έμφαση στις παραχωρήσεις ως βασικό rerating driver.
  • ΔΕΗ: βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση με αυξημένους όγκους στις ανοδικές συνεδριάσεις, αντίσταση στα ~20€ και στήριξη στα 19,30€, με πιθανό στόχο τα 20,50–21,00€ σε περίπτωση διάσπασης.
  • ΕΥΔΑΠ: σταθεροποίηση με ήπια ανοδική τάση χωρίς ακόμα επιβεβαίωση νέου ανοδικού σκέλους.
  • ΑΕΜ: αυξημένος όγκος και ανοδική κίνηση, ένδειξη συσσώρευσης με πιθανή βραχυπρόθεσμη συνέχεια όσο διατηρείται το ενδιαφέρον.
  • ΠΡΟΦ: παραμένει σε πλαγιοανοδική συσσώρευση 6,90–7,80 με στήριξη στα 7,00 και πιθανότητα επαναπροσέγγισης των 7,70–7,80 εφόσον διατηρηθεί η ζήτηση πάνω από τα 7,30.
  • QLCO: κινείται σε στενή συσσώρευση χωρίς ξεκάθαρη τάση, με όρια 5,68 στήριξη και 5,90–6,00 αντίσταση, και χρειάζεται διάσπαση για να φανεί κατεύθυνση.
  • EVR: +2,04% με αυξημένο όγκο και σχηματισμό short-term βάσης στην περιοχή 1,85–1,90.
  • Eurobank Equities: διατηρεί σύσταση αγοράς για τον τραπεζικό κλάδο, με σημαντικό περιθώριο rerating βάσει τιμών-στόχων (ΑΛΦΑ 4,50, ΕΤΕ 17,45, ΠΕΙΡ 10,30, Optima 11,20, Κύπρου 11,10).

Διεθνές περιβάλλον

Στο διεθνές περιβάλλον, η εικόνα που έρχεται από την Ασία είναι θετική, με επιλεκτικά κέρδη λόγω προσδοκιών αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν. Όσον αφορά τα μάκρο, στην Κίνα το α’ τρίμηνο καταγράφηκε ανάπτυξη 5%, μέγεθος ανώτερο των εκτιμήσεων, αλλά με μικτή εικόνα και τάση επιβράδυνσης.

Στην Ιαπωνία, δε, καταγράφηκε νέο ρεκόρ με ώθηση από τα χθεσινά κέρδη της Wall Street και την ελπίδα για διπλωματική λύση στη Μέση Ανατολή.

Στις ΗΠΑ, χθες (15/4) σημειώθηκε ένα ισχυρό ανοδικό momentum στη Wall Street με νέα ιστορικά υψηλά σε S&P 500 και Nasdaq, ενίσχυση του δολαρίου και των αποδόσεων.

Παράλληλα, στην Ευρώπη οι αγορές χθες έκλεισαν με ήπια πτώση, καθώς οι βασικοί δείκτες επιβαρύνθηκαν από τη γεωπολιτική αναταραχή. Ωστόσο, σήμερα άνοιξαν με ελαφριά κέρδη και αναμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η ημέρα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Κύκλος Χρηματιστηριακή παρατηρεί πως, ενώ οι γεωπολιτικές ανησυχίες παραμένουν στο επίκεντρο, βραχυπρόθεσμα το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στις επερχόμενες συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και της Fed, στα τέλη Απριλίου, οι οποίες ενδέχεται να λειτουργήσουν ως βασικοί καταλύτες για τη διαμόρφωση προσδοκιών στις αποτιμήσεις.

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