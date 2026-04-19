Θεοδωρικάκος: Σύμβολο πίστης, αισιοδοξίας και εθνικής ταυτότητας το ταφικό έθιμο στο Ελληνικό

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Στο ισχυρό αποτύπωμα της μνήμης και της παράδοσης του ποντιακού Ελληνισμού αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τη συμμετοχή του στον εορτασμό του ταφικού εθίμου στο Ελληνικό.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στο έθιμο «συγκλονιστική», επισημαίνοντας την παρουσία εκπροσώπων ενώσεων Ποντίων από όλη τη χώρα και αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης των παραδόσεων.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Η συμμετοχή σήμερα στον εορτασμό του ταφικού εθίμου στο Ελληνικό ήταν συγκλονιστική με εκπροσώπους των ενώσεων Ποντίων από όλη την πατρίδα μας.

Ξεριζωμένοι άνθρωποι που εργάστηκαν σκληρά και μεγαλούργησαν κρατώντας ζωντανές τις παραδόσεις!

Η τήρηση των εθίμων του ποντιακού Ελληνισμού είναι σύμβολο της πίστης της αισιοδοξίας και τελικά της ίδιας της εθνικής μας ταυτότητας!

Η μνήμη δίνει δύναμη για να ανταπεξέλθουμε και στις σύγχρονες δοκιμασίες!»