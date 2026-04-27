ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Μπαίνει πλαφόν 30-50% στους τόκους των καταναλωτικών δανείων
Πολιτική
16:11 - 27 Απρ 2026

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει πλαφόν 30-50% στους τόκους των καταναλωτικών δανείων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο θα κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Μάιο και στη συνέχεια θα ψηφιστεί στη Βουλή, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ERTNEWS.

“Είναι προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και με αυτό το νομοσχέδιο προστατεύουμε τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές που αφορούν δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα που δεν διαβάζεις ποιες είναι οι προϋποθέσεις, αλλά και σε εκβιαστικές πρακτικές. Θα μπει πλαφόν στο πόσο μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και το ποσοστό θα είναι μεταξύ 30% - 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκες. Το ποσοστό δεν είναι αυθαίρετο, καθώς είναι ο μέρος όρος που ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη ένα μέτρο είναι ότι μπορεί να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη σχέση ανάμεσα στον πολίτη και την τράπεζα”, επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Για το ταξίδι του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι “υπογραμμίζει τον ισχυρό και αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ως δύναμη ειρήνης και σταθερότητας. Επιβεβαιώνει και την ισχυρή στρατηγική σχέση της χώρας μας με την Γαλλία και το ταξίδι αυτό είχε μεγάλο γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Συμπληρώνουν επίσης τη συνολική στρατηγική επιλογή της χώρας που θέλει να διατηρήσει και να αναβαθμίσει τους στρατηγικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ”.

Για την δήλωση προθέσεων στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας που υπέγραψε με τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ρολάν Λεσκίρ, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της δημόσιας πολιτικής στην πυρηνική ενέργεια. “Ενδιαφερόμαστε πολύ για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, καθώς η Γαλλία αποτελεί μεγάλη πυρηνική δύναμη. Υπάρχει σοβαρή συνεργασία του Ινστιτούτου «Δημόκριτος» με το αντίστοιχο γαλλικό. Τα θέματα της πυρηνικής ενέργειας έχουν άμεση σχέση με την προοπτική της μείωσης του ενεργειακού κόστους για την ελληνική βιομηχανία. Η ελληνική οικονομία μπορεί να έχει ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη όσο πιο πολύ δυναμώνει το αποτύπωμα της βιομηχανίας, της καινοτομίας και των εξαγωγών. Αυτά δίνουν καλύτερους μισθούς και μεγαλύτερη παραγωγικότητα”.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στα τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου - Μεταποίηση, Μεγάλες Επενδύσεις, Παραμεθόριες Περιοχές - με στήριξη 450 εκατ. ευρώ, αλλά και στα έξι καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου του 2022 που από αύριο (28/4) οι επενδυτές θα μπορούν να καταθέσουν τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου για να αρχίσουν να παίρνουν τα χρήματά τους. “Πληρώνονται κανονικά όσοι προχωρήσουν τις επενδύσεις τους, αυτό είναι το μήνυμα. Επίσης, έχουμε ήδη πάρει πίσω 120 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ από παλαιότερους Αναπτυξιακούς Νόμους και αυτοί οι επενδυτές δεν μπορούν να συμμετάσχουν ξανά σε κάποιο καθεστώς. Αποτελεί απαίτηση της κοινωνίας για να υπάρχει στοιχειώδης ισονομία και δικαιοσύνη. Δεν είναι λόγια, αλλά γίνονται πράξεις”, υπογράμμισε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για τα μέτρα που έχουν παρθεί απέναντι στην αισχροκέρδεια, επισημαίνοντας πως “χάρη στο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε συνδυασμό με τα 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο diesel, έχουμε φρενάρει τις ανατιμήσεις και μπήκε τέλος στην αισχροκέρδεια. Να τονιστεί ότι η αύξηση στο diesel είναι η μικρότερη σε όλη την Ε.Ε., δείγμα ότι τα μέτρα λειτουργούν θετικά και θα επιμείνουμε και τον Μάιο. Το πρόβλημα είναι εδώ, θα χρειαστεί εγρήγορση, είμαστε ανοικτοί και για νέα μέτρα, στόχος να προασπίσουμε την κοινωνία και την οικονομία”.

Όσον αφορά στα τρόφιμα, ανέφερε πως με βάση τα ισχύοντα δεδομένα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφόν και μετά τις 30 Ιουνίου. “Δεν είναι μέτρο για να χτυπηθεί η επιχειρηματικότητα, αλλά να προστατευτούν οι καταναλωτές. Είναι ένα δίκαιο μέτρο, διότι συνεχίζουν οι επιχειρήσεις να κερδίζουν όσο κέρδιζαν το 2025”, επισήμανε, ενώ για τους ελέγχους από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή είπε πως “είναι ευθύνη της Αρχής οι έλεγχοι και η τήρηση των μέτρων, αναμένουμε τα αποτελέσματα και όποιος παραβεί το νόμο, θα πληρώσει σοβαρά πρόστιμα”.

Για τις εκλογές που ζητάει η αντιπολίτευση, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως “εκλογές εδώ και τώρα δεν μπορούν να γίνουν και η αντιπολίτευση το γνωρίζει. Το λέει απλά για να το πει. Είμαστε εν μέσω πολέμων, ενώ παράλληλα υπάρχει η υποχρέωση να ολοκληρώσουμε το πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τις 31 Αυγούστου. Συνεπώς μέσα σε αυτό το διάστημα δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση για εκλογές, είναι αντίθετο με τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μας”. Παράλληλα, σχολίασε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης οξύνουν μια σκανδαλολογία και ανταγωνίζονται για το ποιος θα φωνάξει πιο πολύ. “Θα γίνει μια μάχη για τη 2η θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο αποτελεί και μια ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπολίτευση δεν παρέχει καμία σοβαρή αξιόπιστη εναλλακτική λύση”, ανέφερε.

Για τις δημοσκοπήσεις, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως “έχουν απόσταση με όσα θα γίνουν στις εκλογές, όταν τεθούν τα πραγματικά διλήμματα στους πολίτες. Η ΝΔ θα πρέπει με σαφήνεια να απευθυνθεί στην κοινωνία για την Ελλάδα του αύριο. Με ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες, με σοβαρές πολιτικές που να αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Η παράταξή μας δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτα και θα είναι η βασική πολιτική δύναμη για την κυβέρνηση του αύριο”.

Τέλος, για την συνταγματική αναθεώρηση και για τη συζήτηση αναφορικά με το ασυμβίβαστο Υπουργού και βουλευτή, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως “η διαδικασία επιλογής των βουλευτών είναι ιερή και δεν είναι δυνατόν να μην συνεχίσει να υπάρχει. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί η λαϊκή ετυμηγορία”.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di3s2uvao33l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΜΚ ΑΔΜΗΕ : Το πλάνο του ΥΠΕΝ και ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΜΚ ΑΔΜΗΕ : Το πλάνο του ΥΠΕΝ και ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σπίτι μου ΙΙ: Σφυρίζει λήξη - Τι ισχύει για τις αιτήσεις
Ακίνητα

Σπίτι μου ΙΙ: Σφυρίζει λήξη - Τι ισχύει για τις αιτήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη
Πολιτική

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης
Πολιτική

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης
Πολιτική

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας
Εργασιακά

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 16:22

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα (video)

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ