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Θεοδωρικάκος: Καλεί το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών και να αφήσει τα «ψέματα»
Πολιτική
18:46 - 05 Μάι 2026

Θεοδωρικάκος: Καλεί το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών και να αφήσει τα «ψέματα»

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τίθεται μέσα στον Μάιο σε δημόσια διαβούλευση, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Τα καταναλωτικά δάνεια, τα επισκευαστικά δάνεια και οι κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις είναι ασφαλώς ένα θέμα που αφορά πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας και πολλά νοικοκυριά.

Η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, εφαρμόζοντας ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και προχωρώντας πολλά βήματα παρακάτω, έχει ετοιμάσει την σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Μεταξύ άλλων, νομοθετούμε ότι θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο, ένα πλαφόν μεταξύ 30% και 50% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, για να μην πιέζονται ακόμα περισσότερο και δυσανάλογα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει το δάνειο. Το εύρος του πλαφόν σε αυτή την ρύθμιση δεν προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά αποτελεί απόφαση της κυβέρνησής μας.

Προφανώς, όλα αυτά έχουν ενοχλήσει την ηγεσία και της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, η οποία λέει ψέματα πάνω στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί θέλει να χτίσει ένα αφήγημα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δήθεν η παράταξη των λίγων, των πλουσίων, ενώ οι Έλληνες γνωρίζουν ότι με πράξεις και σε αυτόν τον τομέα αποδεικνύουμε ότι νοιαζόμαστε για όλους τους πολίτες.

Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία».

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