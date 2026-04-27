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Θεοδωρικάκος: Θεσπίζεται πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής δανείων με στόχο των περιορισμό καταχρηστικών χρεώσεων
Πολιτική
13:07 - 27 Απρ 2026

Θεοδωρικάκος: Θεσπίζεται πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής δανείων με στόχο των περιορισμό καταχρηστικών χρεώσεων 

Reporter.gr Newsroom
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Μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών δήλωσε την Δευτέρα (27/4) ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. διασαφηνίζοντας ότι εντός Μαΐου ξεκινά η διαβούλευση για το νομοσχέδιο προστασίας των δανειοληπτών.

«Θα υπάρχει κόφτης μεταξύ 30 -50% στις χρεώσεις των τραπεζών και πρόκειται για ποσοστό που ισχύει ως μέσος όρος στις περισσότερες χώρες ευρωζώνης», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, εξηγώντας ότι η θέσπιση πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των δανείων, έχει στόχο τον περιορισμό καταχρηστικών χρεώσεων και την προστασία των καταναλωτών από τον υπερδανεισμό. Στη χειρότερη, όπως είπε, περίπτωση θα απομένει για αποπληρωμή το 50%, μαζί με τόκους, έξοδα δανείου και διάφορες προμήθειες.

«Το φρενάρισμα στις ανατιμήσεις σχετικά με το πετρέλαιο diesel οδήγησε στην μικρότερη αύξηση τιμής σε σχέση με όλη την Ευρώπη», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος σε παρέμβασή του στην ΕΡΤ.

«Πρέπει να παραταθεί το πλαφόν στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενους στους σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά αλλά και στην επέκταση των μέτρων στήριξης.

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