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Χρηστίδης: Απαράδεκτη η επίθεση Λαζαρίδη στην Ντόρα Μπακογιάννη
Πολιτική
12:43 - 20 Απρ 2026

Χρηστίδης: Απαράδεκτη η επίθεση Λαζαρίδη στην Ντόρα Μπακογιάννη

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«Πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς, τη Βουλή, τη Δικαιοσύνη και όταν μας δίνεται η δυνατότητα να διερευνήσουμε υποθέσεις, να την αξιοποιούμε για να διερευνηθούν», σχολίασε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, στην ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι είναι απαραίτητο ώστε να μην νιώθουν οι πολίτες ότι υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τους βουλευτές.  

«Οι βουλευτές της ΝΔ ζητούν την άρση της ασυλίας τους για κάτι το οποίο έγινε κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως βουλευτές και για το οποίο ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη. Το σύνηθες είναι οι υπόλοιποι βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ της άρσης ασυλίας, ώστε να μην υπάρχει ούτε ένα στίγμα σε αυτό. Αυτό είναι η παράδοση, αυτό θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Τόνισε την ανάγκη να υπάρξει πραγματική διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τη δεύτερη δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και επέκρινε τη στάση της κυβέρνησης ως προς αυτό.

«Σε αντίθεση με αυτό που κάνουν οι 13 βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι λένε ναι στην άρση της ασυλίας τους, οι δύο πρώην αρμόδιοι υπουργοί, οι οποίοι ήρθαν να ελεγχθούν με βάση το πρώτο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κύριοι Αυγενάκης και Βορίδης δεν έκαναν αυτό, άρα δεν πήγαμε σε προανακριτική επιτροπή. Πήγαμε σε μια εξεταστική επιτροπή στην οποία η ΝΔ ήθελε να αλλάξει την ατζέντα και είδαμε τους “Φραπέδες, τους “Χασάπηδες και όλους εκείνους οι οποίοι κέρδιζαν λαχεία, είχαν Πόρσε και Φεράρι, τα οποία η ΑΑΔΕ δεν τα εντόπισε, ενώ θα έπρεπε να τα είχε εντοπίσει. Τα αρμόδια υπουργεία δεν τα εντόπισαν, ενώ θα έπρεπε να τα έχουν εντοπίσει και τα εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία - κατά τον κύριο Γεωργιάδη - είναι ένας νόμος του κράτους, τον οποίο θα έπρεπε να τον έχει ξαναδεί η ΝΔ και να τον έχει αλλάξει γιατί ήταν κακή νομοθέτηση», σημείωσε.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιλέγει δυο διαφορετικούς δρόμους ανάλογα με τη σκοπιμότητα που την εξυπηρετεί κάθε φορά.

«Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρίσκει πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, την πυροβολούμε και λέμε ότι κακώς υπάρχει. Όταν, όμως, στο παρελθόν αποκαλύφθηκαν ζητήματα που αφορούσαν πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία για αυτά τα φυσικά πρόσωπα, για δικαστίνες, οι οποίες σήμερα είναι στο φως της επικαιρότητας, έλεγαν τα καλύτερα. Σήμερα ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι οι δικαστίνες αυτές εκβιάζουν για να παραμείνουν. Να μας πει η κυβέρνηση τι θα ήθελε η κυρία Παπανδρέου να πετύχει, το οποίο κατά τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει πετύχει;», διερωτήθηκε και κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει θέση για το αν αποδέχεται την επίθεση του κυρίου Γεωργιάδη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στις ανεξάρτητες αρχές.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε εκ νέου στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής στη χώρα, αντιπαραβάλλοντας τους δυο διαφορετικούς πόλους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

«Από τη μία είναι η Νέα Δημοκρατία με την παρακμή στην οποία έχει μπει και ηθικά μέσω της συμπεριφοράς στελεχών της, αλλά και χωρίς αφήγημα μετά από επτά χρόνια. Και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανανεωμένο, συγκροτημένο και με μια προοπτική έρχεται να διαμορφώσει νέες συνθήκες. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε δυνάμεις με πολίτες με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί διαρκή προσπάθεια μας και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι σε ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου θα ενώσουμε δυνάμεις με πολύ κόσμο ακόμα», συμπλήρωσε.

Τέλος, κατέκρινε συνολικά τη στάση του Μακάριου Λαζαρίδη, λέγοντας ότι «στην πολιτική δεν έχουν σημασία μόνο τα πτυχία, έχει και η αλήθεια. Και ο κ. Λαζαρίδης βρέθηκε ψεύτης επαναλαμβανόμενα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρησιμοποιεί και μια πολύ κακή γλώσσα, την οποία, αν χρησιμοποιούσα εγώ - για παράδειγμα - για την κυρία Μπακογιάννη θα ήμουν πρωτοσέλιδο».

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