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ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα στη Βουλή η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών
Πολιτική
09:11 - 22 Απρ 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα στη Βουλή η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών

Reporter.gr Newsroom
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Η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών, τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στην δεύτερη και τρίτη δικογραφία  για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη (22/4) στη Βουλή, με τη σχετική συζήτηση να είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι.  

Υπενθυμίζεται πως η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας έχει εισηγηθεί την άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τους: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο και Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Οι περισσότεροι από τους βουλευτές ελέγχονται για πλημμελήματα με εξαίρεση δύο περιπτώσεις που αφορούν αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, στην τρίτη δικογραφία περιλαμβάνεται π Τάσος Χατζηβασιλείου και ο Χαράλαμπος Αθανασίου, που ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, οι 13 βουλευτές έχουν δικαίωμα να μιλήσουν από το βήμα της Ολομέλειας και να αναπτύξουν τις θέσεις τους. Ακόμη, τον λόγο μπορούν να πάρουν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων.

Αναμένεται οι περισσότεροι από τους ελεγχόμενους βουλευτές να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες των κκ. Παπακώστα και Καραμανλή, οι οποίοι παραπέμπονται για κακούργημα με βάση τη δικογραφία που τους αφορά.

Η ψηφοφορία

Η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα είναι ονομαστική, ενώ για τις άρσεις ασυλίας απαιτείται απλή πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αναμένεται να ψηφίσουν υπέρ, ενώ θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με τη στάση που θα κρατήσουν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Ήδη κάποιοι εξ αυτών έχουν δηλώσει πως δεν θεωρούν ότι και για τους 13 βουλευτές των δύο δικογραφιών θα πρέπει να ισχύσει η άρση ασυλίας. Φαίνεται πως δεν είναι λίγοι εκείνοι που σκέφτονται να μην παραστούν καν στη σημερινή ψηφοφορία. Ένας εξ αυτών ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος δήλωσε χθες (21/4) στον ΣΚΑΪ ότι θα απέχει από την ψηφοφορία.

Πάντως, ο Παύλος Μαρινάκης έχει ξεκαθαρίσει πως δεν μπαίνει θέμα κομματικής πειθαρχίας και οι βουλευτές θα ψηφίσουν αυτοβούλως. Από την άλλη, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση είναι ήδη «στρυμωγμένη» στην παρούσα συγκυρία, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται παρασκηνιακές προσπάθειες να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύμπνοια.

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Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 09:14
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