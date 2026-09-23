Βουλή: Άρση ασυλίας για Κωνσταντοπούλου – «Όχι» σε Αυγενάκη και Λαζαρίδη

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές υποθέσεις αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Αντίθετα, η Ολομέλεια απέρριψε τα αιτήματα για την άρση της ασυλίας των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Η σχετική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, με τα τέσσερα αιτήματα να αφορούν συνολικά τρεις βουλευτές.

Στις δύο ψηφοφορίες που αφορούσαν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφισαν 191 βουλευτές στην πρώτη περίπτωση και 190 στη δεύτερη, σε σύνολο 275 συμμετεχόντων.

Για τον Λευτέρη Αυγενάκη, κατά της άρσης της ασυλίας τάχθηκαν 151 βουλευτές, ενώ 122 ψήφισαν υπέρ, σε σύνολο 273 βουλευτών.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη, 151 βουλευτές καταψήφισαν την άρση της ασυλίας του, 121 τάχθηκαν υπέρ, ενώ καταγράφηκε και μία ψήφος «παρών», σε σύνολο 273 βουλευτών.

Η ψηφοφορία για Αυγενάκη και Λαζαρίδη

Σε ό,τι αφορά τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να ψηφίσει κατά συνείδηση, χωρίς κομματική γραμμή. Η απόφαση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, όπου οι βουλευτές της ΝΔ είχαν ψηφίσει να μην αρθεί η ασυλία τους.

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας, το σκεπτικό που είχε διατυπωθεί ήταν ότι οι υποθέσεις είχαν πολιτική διάσταση. Στην περίπτωση του Λευτέρη Αυγενάκη, η υπόθεση αφορά μήνυση του Στέφανου Κασσελάκη σχετικά με το πόθεν έσχες του, ενώ για τον Μακάριο Λαζαρίδη η έγκληση συνδέεται με την υπόθεση που αφορά το πτυχίο του.

Και οι δύο βουλευτές είχαν ζητήσει να μην αρθεί η ασυλία τους. Ενόψει της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε και στο ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ να ψηφίσει κατά συνείδηση για τις δύο υποθέσεις είχε γίνει γνωστή πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Οι δύο υποθέσεις της Κωνσταντοπούλου

Η διαδικασία για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αφορούσε δύο ξεχωριστές δικογραφίες. Η Βουλή είχε ήδη εξετάσει τις σχετικές αιτήσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ενώ η ίδια είχε τοποθετηθεί δημόσια για τις υποθέσεις κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Μία από τις υποθέσεις συνδέεται με τη συμπεριφορά της κατά τη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών, στο πλαίσιο της οποίας έχει υπάρξει και προηγούμενη διαδικασία άρσης της ασυλίας της.

Η Ολομέλεια είχε εγκρίνει και στο παρελθόν άρσεις ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που συνδέονταν με δικογραφίες σχετικές με την παρουσία της ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη.