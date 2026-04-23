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Μαρινάκης για Κοβέσι: Σεβόμαστε απόλυτα τους δικαστικούς λειτουργούς - Διατυπώνουμε απλά προβληματισμούς
Πολιτική
16:07 - 23 Απρ 2026

Μαρινάκης για Κοβέσι: Σεβόμαστε απόλυτα τους δικαστικούς λειτουργούς - Διατυπώνουμε απλά προβληματισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε νωρίτερα σήμερα (23/4), απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό προς τους δικαστικούς λειτουργούς, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να διατυπώνει θεσμικές επισημάνσεις και προβληματισμούς.      

«Σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να στραφεί εναντίον δικαστικών λειτουργών», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η έκφραση απόψεων και ανησυχιών εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμικού και δημόσιου διαλόγου.

Αναφερόμενος στις τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, σημείωσε ότι η ίδια έχει καταστήσει σαφές πως «η κατάσταση στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι η χώρα είναι διεφθαρμένη», απορρίπτοντας, όπως είπε, ερμηνείες που αλλοιώνουν το συνολικό περιεχόμενο των δηλώσεών της.

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