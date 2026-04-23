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Μητσοτάκης: Ο Τραμπ θα τύχει θερμής υποδοχής στην Ελλάδα - Προσδοκώ σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Πολιτική
21:59 - 23 Απρ 2026

Μητσοτάκης: Ο Τραμπ θα τύχει θερμής υποδοχής στην Ελλάδα - Προσδοκώ σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και την προσδοκία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Breitbart News, στο περιθώριο του 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά για τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής, αλλά και για την εξομάλυνση των διεθνών αγορών ενέργειας, οι οποίες έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας στρατηγικών θαλάσσιων διαύλων, όπως τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κομβικό σημείο για τη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή θέση ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στην παρούσα συγκυρία απαιτείται μεγαλύτερη έμφαση στη διπλωματία και στη διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, που επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς αγορές και την ενεργειακή ασφάλεια.

Αναφερόμενος στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εξελίξεις αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και υιοθέτηση μιας πιο ρεαλιστικής στρατηγικής στην ενεργειακή μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επανεκκινεί, μετά από δεκαετίες, τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, σε συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες όπως η Chevron, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνει την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον, εκτίμησε ότι παρά τις εντάσεις, η παρούσα κρίση ενδέχεται να λειτουργήσει ως παράγοντας ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και της οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, ενώ αναφέρθηκε και στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, η οποία –όπως είπε– αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας τις στρατηγικές σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ και τα αραβικά κράτη, καθώς και τη συμμετοχή της σε μεγάλα διεθνή έργα υποδομών, όπως ο οικονομικός διάδρομος IMEC, που φιλοδοξεί να συνδέσει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής.

Αναφερόμενος στις ενεργειακές προοπτικές, γνωστοποίησε ότι οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις για φυσικό αέριο στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2027, επισημαίνοντας ότι μια πιθανή ανακάλυψη θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες όχι μόνο για την ελληνική οικονομία αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Γάζα, επισημαίνοντας την ανάγκη προόδου προς μια βιώσιμη λύση και επαναλαμβάνοντας τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών. Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο γέφυρας και διαμεσολαβητή στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στις προσπάθειες για ειρήνη και σταθερότητα.

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