Σχοινάς: Η Mercosur φέρνει περισσότερες ευκαιρίες παρά κινδύνους

Στην υπογραφή δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και στα τρία επείγοντα «εργοτάξια» για την ανάταξη της αγροτικής παραγωγής, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019-2024), στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Αναμόρφωση συστήματος πληρωμών και νέα ΚΑΠ

Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στην πλήρη αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών, με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία, «γίνεται εν κινήσει», όπως ανέφερε. Όπως είπε, κρίσιμο τεστ αυτής της μετάβασης αποτελεί η αξιοπιστία που πρέπει να επιδείξει η χώρα προς την ΕΕ, προκειμένου να μας δώσει τη σχετική πιστοποίηση. «Πρέπει να κάνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα όσα δεν έγιναν επί χρόνια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ εμφανίζεται διατεθειμένη να δώσει τον αναγκαίο χρόνο προσαρμογής. «Ο ρυθμός είναι υπό διαπραγμάτευση, η κατεύθυνση όχι». Διευκρίνισε, επίσης, ότι οι πληρωμές θα συνεχιστούν κατά τη μεταβατική περίοδο, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων.

Ως δεύτερο «εργοτάξιο» προσδιόρισε τη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ. Χαρακτήρισε σωστή την καταρχήν πρόταση της ΕΕ και πρόσθεσε ότι προϋπόθεση είναι να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της Ελλάδας. «Εάν προχωρήσουμε στην αναδιάταξη του συστήματος πληρωμών, θα δυναμώσουμε και τη φωνή μας στην Ευρώπη», δήλωσε.

Τρίτο σημαντικό «εργοτάξιο» για τον κ. Σχοινά είναι η μάχη κατά των επιζωοτιών, καθώς σήμερα στη Λέσβο δίνεται μία μεγάλη μάχη κατά του αφθώδους πυρετού. Όπως σημείωσε, οι έλεγχοι έχουν ενταθεί, ενώ βασικός στόχος είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού. Αυτή η μάχη δεν έχει κριθεί είπε, ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη σφαγιασμού θετικών στη νόσο ζώων αλλά και προληπτικών εμβολιασμών. «Στόχος μας είναι η ομαλοποίηση της κατάστασης στη Λέσβο, χωρίς καμία έκπτωση στους ελέγχους και την επιτήρηση», δήλωσε.

Όσον αφορά τη συμφωνία Mercosur (Κοινή Αγορά του Νότου), εκτίμησε ότι αυτή θα φέρει περισσότερες ευκαιρίες παρά κινδύνους. «Τα δικά μας προϊόντα ποιότητας δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, αντιθέτως θα πολλαπλασιάσουν τις αγορές τους», δήλωσε. «Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, έχει ένα λαμπρό μέλλον που δεν έχουμε διαμορφώσει ακόμα. Υπάρχει προοπτική στον πρωτογενή τομέα» , συνέχισε ο κ. Σχοινάς. Αναφερόμενος στις πληρωμές, σημείωσε ότι μόνο κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα καταβλήθηκαν 250 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί αντίστοιχο ποσό και έως το τέλος του έτους το συνολικό ύψος θα προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ. Σχετικά με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε σκωπτικά ότι όσοι «διαμαρτύρονται για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, είναι σα να διαμαρτύρονται για τον καιρό».

Επισιτιστική ασφάλεια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Σε επόμενο πάνελ που ακολούθησε με την κυρία Gelsomina Vigliotti, Vice-President of the European Investment Bank (EIB), ο Υπουργός ανέλυσε τις παραμέτρους για την επισιτιστική ασφάλεια. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, την αποφυγή του προστατευτισμού, αλλά και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, παρουσίασε τις δυνατότητες που σχεδιάζει η ΕΕ μέσω μιας ποικιλίας χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των ευκαιριών, της συνοχής και της ανταγωνιστικότητας. Ο Υπουργός μίλησε επίσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα και τη χρήση νέων τεχνολογιών, επαναλαμβάνοντας τη σημασία της μεταρρύθμισης του συστήματος πληρωμών.

Από την πλευρά της η κυρία Vigliotti επεσήμανε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις χρηματοδοτήσεις των θεσμών της ΕΕ και της EIB. Όπως έκανε γνωστό, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περί τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να στηριχθούν οι αγρότες απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης αλλά και να αναπτύξουν ψηφιακές τεχνολογίες και ΤΝ στην αγροτική παραγωγή. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση που προσφέρει η Τράπεζα, με στόχο τη διασφάλιση ευέλικτων και χαμηλότοκων δανείων, επισημαίνοντας ότι επιπλέον 3 δισ. ευρώ είναι διαθέσιμα για την αγροτική παραγωγή.

Ο συντονισμός της συζήτησης πραγματοποιήθηκε από τον κ. Ιωάννη Τσακίρη, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Υπογραφή Δανείου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ

Στο τέλος της συνεδρίας, η κυρία Vigliotti, εκ μέρους της ΕΤΕπ, και η κυρία Χριστίνα Θεοφιλίδη, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, υπέγραψαν συμφωνία δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, για την περαιτέρω ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.