Τράπεζες σε μετάβαση: Πώς αλλάζει το embedded finance την ελληνική αγορά

Στο μέλλον της ελληνικής αγοράς, με την ενσωματωμένη χρηματοδότηση να αποκτά πλέον ενεργό ρόλο, αναφέρθηκαν οι συμμετέχοντες στη σχετική συζήτηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η δημοσιογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή» Ματίνα Χαρκοφτάκη, η οποία παρατήρησε ότι αν και ο όρος “Embedded Finance” φαντάζει περίπλοκος, στην πράξη πολλοί χρήστες είτε έχουν ήδη αξιοποιήσει σχετικές υπηρεσίες είτε έχουν έρθει σε επαφή με αυτές.

Ο Ιάκωβος Γιαννακλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Retail & Digital Banking της Τράπεζας Eurobank ΑΕ, σημείωσε ότι η ενσωματωμένη χρηματοδότηση στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε υβριδικό στάδιο ανάπτυξης. «Αν μας συγκρίνουμε με άλλες χώρες, νομίζω ότι βρισκόμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με την Αγγλία και τη Σουηδία», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ πρόσθεσε ότι με το βλέμμα στο 2030 και με τη συνεργασία συμβούλων και πρακτικών benchmarking, τα έσοδα του embedded banking θα μπορούσαν να είναι 4 έως 5 φορές υψηλότερα σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Ο κ. Γιαννακλής συμπέρανε: «Άρα σίγουρα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και οι τράπεζες τον ρόλο με τον οποίο κάνουμε το embedded banking, αλλά και να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε επίπεδο συνεργασιών στην αγορά. Πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς εμείς θα παρέμβουμε μέσα σε αυτό το “ταξίδι” και θα βάλουμε την τράπεζα εκεί. Πρέπει να ξαναδούμε κάθε επαφή που κάνουν οι πελάτες, είτε οι επιχειρήσεις, είτε οι ιδιώτες με το τραπεζικό σύστημα και να προσπαθήσουμε να παρέμβουμε σε αυτά τα σημεία».

Ο Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Πειραιώς τόνισε: «Είμαστε σε καλή φάση μετάβασης αν και σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε φάση ωριμότητας. Τώρα, έχουν γίνει αρκετά βήματα. Βλέπουμε πληρωμές οι οποίες γίνονται στα digital journeys, είμαστε σε αρκετά καλό σημείο».

Σημείωσε, επίσης, ότι αυτό που πρέπει να αναζητήσουν οι τράπεζες, είναι νέες συνεργασίες, με τη δημιουργία νέων πλατφορμών και οικοσυστημάτων μέσα στα οποία θα λειτουργούν ουσιαστικά σαν ένας εταίρος αφανής, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να πάρει εύκολα το προϊόν του χωρίς να βλέπει την τράπεζα πουθενά».

Ο Χρήστος Καλογεράκης, Chief Executive Strategic Ventures & CEO Credit Institution στο Qualco Group, ανέφερε με τη σειρά του: «Πάρα πολλές εταιρείες στο εξωτερικό, αντιμετώπισαν το embedded finance σαν marketing εργαλείο και σαν προϊόν. Δεν είναι τέτοια. Στο δικό μας το μυαλό στην Qualco, πρόκειται για την τεχνολογία και το technology stack».

Εκτίμησε μάλιστα ότι το προσεχές διάστημα θα έρθουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο εξέλιξης που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μεν η αρχή, όμως είναι και σε πολύ καλή συγκυρία για ανάπτυξη. Το απέδωσε στο γεγονός ότι το 98% της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν τέτοιες λύσεις. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι η Qualco τις επόμενες μέρες ετοιμάζεται να καταθέσει και μια credit institution άδεια στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενδεχομένως την πρώτη άδεια που κατατίθεται, με στόχο την είσοδο της εταιρείας στον συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό τομέα.

Ο Οικονομικός Διευθυντής της efood Κωνσταντίνος Ακρίβος από την πλευρά του επισήμανε: «Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τα δεδομένα. Και άρα θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία. Είναι ένας χώρος στον οποίο και οι πλατφόρμες οφείλουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο». Συνέδεσε, δε, τη δραστηριότητα της efood με τη συζήτηση, σημειώνοντας: «Έχουμε μια πλατφόρμα η οποία καθημερινά έχει στοιχεία real-time της συναλλακτικής δραστηριότητας πολλών ανθρώπων συμπολιτών μας και σε άλλες χώρες. Των συνηθειών τους. Και άρα αυτά τα στοιχεία είναι ένα μέρος της εξίσωσης».

Ο Εταίρος της McKinsey & Company Γιάννης Χαριζόπουλος υπογράμμισε: «Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για το embedded finance. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το 2030 στην Ευρώπη θα είναι μια αγορά της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων». Μεταξύ άλλων παρατήρησε ότι κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για embedded finance έρχεται στο μυαλό του αυτό που είχε πει ο Bill Gates πριν 30 χρόνια, ότι «η τραπεζική είναι απαραίτητη, οι τράπεζες όμως, όχι», αποσαφηνίζοντας ωστόσο ότι είχε εν μέρει δίκιο.