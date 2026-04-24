ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης: Να γκρεμίσουμε τα εσωτερικά εμπόδια της Ευρώπης
Πολιτική
14:42 - 24 Απρ 2026

Πιερρακάκης: Να γκρεμίσουμε τα εσωτερικά εμπόδια της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανοιχτός στο ενδεχόμενο νέο μέτρων σε περίπτωση που η ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή γίνει εντονότερη, εμφανίστηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Εάν και προς το παρόν δεν υπάρχει ο σχεδιασμός για την ανακοίνωση ενός νέου πακέτου, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η χώρα, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί, έχει την αναγκαία «δύναμη πυρός» για να υποστηρίξει πρόσθετα μέτρα, στο πλαίσιο φυσικά των δημοσιονομικών κανόνων. «Αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί. Το ξεκαθαρίζω απολύτως», έσπευσε να προσθέσει, υπενθυμίζοντας ότι πριν δύο μέρες ανακοινώθηκαν ορισμένα μέτρα.

Παράλληλα, σχολίασε σκωπτικά πως «έχει ενδιαφέρον ότι κάθε φορά που ένας Έλληνας Υπουργός ανακοινώνει δημοσιονομικά μέτρα, η πρώτη ερώτηση που δέχεται είναι "πότε θα ανακοινώσετε τα επόμενα"», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στην αποκλιμάκωση του χρέους. «Είναι απόφαση μιας γενιάς να μην περάσει τον λογαριασμό στην επόμενη», υπογράμμισε.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τώρα, ο κ. Πιερρακάκης έκανε παραλληλισμό με όσα είχαν συμβεί στην ενεργειακή κρίση του 2022. «Πολλά από τα μέτρα που εφαρμόσαμε δεν λειτούργησαν και είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα. Τώρα το γνωρίζουμε και γι' αυτό έχουμε ορίσει ένα πλαίσιο», επεσήμανε, μεταξύ άλλων. Με τα δεδομένα που έχουμε έως σήμερα, συνέχισε, «δεν έχει νόημα να κάνουμε κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν αντιπαραγωγικό».

Ελπίζουμε, πρόσθεσε, ότι δεν θα βρεθούμε σε βαθύτερο σενάριο κρίσης που θα απαιτήσει άλλου τύπου μέτρα. Πάντως, ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση απ' ό,τι ήταν το 2022, καθώς υπάρχει πιο διαφοροποιημένο ενεργειακό μίγμα. Βέβαια, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προκλήσεις, όπως στην ανάγκη επένδυσης στην αποθήκευση και στα δίκτυα ενέργειας.

Ερωτηθείς για την ευρωπαϊκή ατζέντα, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «Σήμερα ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Η Κομισιόν κινείται πολύ γρήγορα και οι ηγέτες προωθούν μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα».

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε το πακέτο για την εποπτεία των αγορών, το οποίο ενισχύει τον ρόλο της ESMA. «Προτιμώ τη λέξη κυριαρχία από τη λέξη αυτονομία. Όσο πιο κυρίαρχοι είμαστε, τόσο λιγότερα εμπόδια έχουμε», επεσήμανε.

Όσον αφορά τις διατλαντικές σχέσεις, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι μέρος της λύσης είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρώπης. «Να βάλουμε σε τάξη το σπίτι μας», διαμήνυσε, παραπέμποντας σ' όλα τα αναγκαία έργα, όπως την Ένωση Αποταμίευσης και Επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ, τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, την ανάπτυξη των τραπεζών και των τεχνολογικών εταιρειών κ.α. «Πιστεύω ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι τα εσωτερικά. Και είναι ακριβώς αυτά που πρέπει να γκρεμίσουμε», πρόσθεσε.

Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι η διατλαντική σχέση είναι υπαρξιακή και πρέπει να συνεχιστεί. «Πρέπει να εξελίσσεται πέρα από το λεξιλόγιο της στιγμής, διότι δεν είναι μια σχέση που κρατά ένα, δύο ή τρία χρόνια. Το πώς συμμετέχεις σ' αυτή τη σχέση είναι συνάρτηση του ποιος είσαι. Πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Πρέπει να υλοποιήσουμε την ενιαία αγορά. Πρέπει να γίνουμε ισχυρότεροι», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Valdis Dombrovskis, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, αναγνώρισε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αρνητικές επιπτώσεις, η οποία υπολογίζεται σε 0,2 έως 0,6 ποσοστιαίες μονάδες για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ταυτόχρονα, επικαλούμενος τα σενάρια που εξετάζονται, εξέφρασε την εκτίμηση για αύξηση του πληθωρισμού άνω της μίας ποσοστιαίας μονάδας, προειδοποιώντας για το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού. Πάντως, επιφυλάχθηκε να επικαιροποιήσει τις οικονομικές προβλέψεις στο β' μισό του Μαΐου, όταν και «γνωρίζουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει».

Ερωτηθείς για το βασικό πρόβλημα της κρίσης, εξήγησε ότι η κεντρική ανησυχία δεν αφορά στη διαθεσιμότητα της ενέργειας, αλλά την τιμή της ενέργειας. «Συντονίζουμε αυτήν την περίοδο την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τη θετική επίδραση στην αγορά», διευκρίνισε.

Όσον αφορά στα αεροπορικά καύσιμα, διαβεβαίωσε ότι τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά ο κίνδυνος διαθεσιμότητας είναι υπαρκτός. «Είναι ένα από τα πεδία που πρέπει να επικεντρωθούμε, καθώς το 30% εξαρτάται από τις εισαγωγές», ανέφερε, προτού επαναλάβει ότι «πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση και να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε εφόσον χρειαστεί».

Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι τα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. «Γενικά βρισκόμαστε σε υψηλότερα επίπεδα ελλείμματος και χρέους από ό,τι πριν την κρίση του COVID και πριν την πρώτη ενεργειακή κρίση», συνέχισε. Γι’ αυτό θέσαμε, συμπλήρωσε, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας ως την υπέρτατη προτεραιότητά μας, αποσαφηνίζοντας ότι η τρέχουσα θητεία της Κομισιόν έχει δύο βασικές προτεραιότητες. Πρώτον την ανταγωνιστικότητα και δεύτερον την ασφάλεια - άμυνα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνελήφθη επιθεωρητής εργασίας για παράβαση καθήκοντος ύστερα από μήνυση Κωνσταντοπούλου
Πολιτική

Συνελήφθη επιθεωρητής εργασίας για παράβαση καθήκοντος ύστερα από μήνυση Κωνσταντοπούλου

Αθώος ο Νίκος Ρωμανός 17 μήνες μετά την κράτησή του
Ειδήσεις

Αθώος ο Νίκος Ρωμανός 17 μήνες μετά την κράτησή του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις
Οικονομία

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Politico: Το σχέδιο Πιερρακάκη να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ από τον «αέρα»
Οικονομία

Politico: Το σχέδιο Πιερρακάκη να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ από τον «αέρα»

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα
Πολιτική

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

Πιερρακάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήδη αισθάνονται τη διαφορά από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο της Euronext
Πολιτική

Πιερρακάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήδη αισθάνονται τη διαφορά από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο της Euronext

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Υγεία
29/07/2026 - 23:15

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Magazino
29/07/2026 - 22:50

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 22:47

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Magazino
29/07/2026 - 22:35

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 22:14

Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:52

Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Άνοιξε πλατφόρμα προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους

Υγεία
29/07/2026 - 21:35

«Πόλεμος» δισεκατομμυρίων για τα φάρμακα αδυνατίσματος: Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly για ψευδή διαφήμιση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:20

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φορολογία
29/07/2026 - 21:00

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Πολιτική
29/07/2026 - 20:55

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:51

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:30

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ