ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης στο «R»: Πρόσωπα που έχουν κριθεί δεν μπορούν να φέρουν πολιτική αλλαγή – Δεσμεύομαι για ουσιαστική λειτουργία του κράτους
Πολιτική
17:08 - 24 Απρ 2026

Ανδρουλάκης στο «R»: Πρόσωπα που έχουν κριθεί δεν μπορούν να φέρουν πολιτική αλλαγή – Δεσμεύομαι για ουσιαστική λειτουργία του κράτους

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τους βασικούς άξονες για την πολιτική αλλαγή ανέδειξε, με δήλωσή του στο reporter.gr από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση του «R» για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο, με φόντο τα ανοιχτά μέτωπα της Νέας Δημοκρατίας και την πιθανή επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «στόχος πρέπει να είναι η πολιτική αλλαγή».

Όπως υπογράμμισε, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει από πρόσωπα που έχουν ήδη κριθεί, ενώ προσδιόρισε ως βασικούς πυλώνες αυτής της αλλαγής την κοινωνική δικαιοσύνη, τη θεσμική λειτουργία και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για επιθέσεις στη Δικαιοσύνη και τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για «θεσμική εκτροπή».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη στο «R»:

«Στόχος πρέπει να είναι η πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή με πρόσωπα που έχουν κριθεί δεν υπάρχει. Η χώρα πρέπει να μπει σε μια άλλη πορεία, άρα σε ένα νέο ξεκίνημα. Η βάση του πρέπει να είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η λειτουργία των θεσμών και το νέο παραγωγικό μοντέλο.

Η λειτουργία των θεσμών σημαίνει μια δικαιοσύνη και ένα κοινοβούλιο, μια ποιοτική δημοκρατία και ανεξάρτητες αρχές.

Παραγωγική βάση σημαίνει χαμηλό κόστος παραγωγής. Βλέπουμε κάθε χρόνο στην ελληνική περιφέρεια χιλιάδες στρέμματα να εγκαταλείπονται. Αυτό σημαίνει και δημογραφικό κύμα τεράστιο για όλη τη χώρα και την ύπαιθρο.

Και βέβαια υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον πυρήνα λειτουργίας του κράτους. Αυτά τα όποια είπε χθες η κυρία Κοβέσι, οι επιθέσεις στη δικαιοσύνη και στις ανεξάρτητες αρχές δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε. Αυτά είναι μια θεσμική παρακμή. Δείχνουν μια αδυναμία οι πολιτικοί να νιώσουν κανονικοί πολίτες, ότι θα ελέγχονται.

Για αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Να μπούμε σε μια άλλη εποχή. Εγώ λοιπόν δεσμεύομαι για μια ουσιαστική λειτουργία του κράτους, ώστε οι πολίτες να εμπιστευθούν τη δημοκρατία, τους θεσμούς μέσω της εμπιστοσύνης που θα έχει σε εμάς».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reporter.gr (@reporter.gr)

Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2026 - 17:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρουλάκης: Δεν έχω επιτεθεί ποτέ σε δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές όπως τα συστήματα Τσίπρα-Μητσοτάκη
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Δεν έχω επιτεθεί ποτέ σε δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές όπως τα συστήματα Τσίπρα-Μητσοτάκη 

Διαμαντοπούλου: Η ΕΕ οφείλει να καταστεί ενεργός και στρατηγικός παίκτης στην Αρκτική,
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Η ΕΕ οφείλει να καταστεί ενεργός και στρατηγικός παίκτης στην Αρκτική,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερουλάνος: Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά, δηλαδή άλλη κυβέρνηση
Πολιτική

Γερουλάνος: Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά, δηλαδή άλλη κυβέρνηση

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Πού βρίσκετε τα εκατομμύρια για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα σας
Πολιτική

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Πού βρίσκετε τα εκατομμύρια για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα σας

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;
Ανεμοδείκτης

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία
Πολιτική

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 16:57

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:43

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:34

ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 16:23

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν

Πολιτική
30/07/2026 - 16:21

Γερουλάνος: Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά, δηλαδή άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
30/07/2026 - 16:05

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Πού βρίσκετε τα εκατομμύρια για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα σας

Magazino
30/07/2026 - 15:58

Ο ΠΣΑΠΠ φέρνει το Football Unity Festival στην Πλατεία Συντάγματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 15:48

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/07/2026 - 15:41

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 15:08

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

Ειδήσεις
30/07/2026 - 14:57

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

Νομίσματα
30/07/2026 - 14:54

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Ναυτιλία
30/07/2026 - 14:35

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 14:22

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Πολιτική
30/07/2026 - 14:17

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Πολιτική
30/07/2026 - 14:03

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Πολιτική
30/07/2026 - 13:53

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ