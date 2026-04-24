Ανδρουλάκης στο «R»: Πρόσωπα που έχουν κριθεί δεν μπορούν να φέρουν πολιτική αλλαγή – Δεσμεύομαι για ουσιαστική λειτουργία του κράτους

Τους βασικούς άξονες για την πολιτική αλλαγή ανέδειξε, με δήλωσή του στο reporter.gr από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση του «R» για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο, με φόντο τα ανοιχτά μέτωπα της Νέας Δημοκρατίας και την πιθανή επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «στόχος πρέπει να είναι η πολιτική αλλαγή».

Όπως υπογράμμισε, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει από πρόσωπα που έχουν ήδη κριθεί, ενώ προσδιόρισε ως βασικούς πυλώνες αυτής της αλλαγής την κοινωνική δικαιοσύνη, τη θεσμική λειτουργία και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για επιθέσεις στη Δικαιοσύνη και τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για «θεσμική εκτροπή».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη στο «R»:

«Στόχος πρέπει να είναι η πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή με πρόσωπα που έχουν κριθεί δεν υπάρχει. Η χώρα πρέπει να μπει σε μια άλλη πορεία, άρα σε ένα νέο ξεκίνημα. Η βάση του πρέπει να είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η λειτουργία των θεσμών και το νέο παραγωγικό μοντέλο.

Η λειτουργία των θεσμών σημαίνει μια δικαιοσύνη και ένα κοινοβούλιο, μια ποιοτική δημοκρατία και ανεξάρτητες αρχές.

Παραγωγική βάση σημαίνει χαμηλό κόστος παραγωγής. Βλέπουμε κάθε χρόνο στην ελληνική περιφέρεια χιλιάδες στρέμματα να εγκαταλείπονται. Αυτό σημαίνει και δημογραφικό κύμα τεράστιο για όλη τη χώρα και την ύπαιθρο.

Και βέβαια υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον πυρήνα λειτουργίας του κράτους. Αυτά τα όποια είπε χθες η κυρία Κοβέσι, οι επιθέσεις στη δικαιοσύνη και στις ανεξάρτητες αρχές δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε. Αυτά είναι μια θεσμική παρακμή. Δείχνουν μια αδυναμία οι πολιτικοί να νιώσουν κανονικοί πολίτες, ότι θα ελέγχονται.

Για αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Να μπούμε σε μια άλλη εποχή. Εγώ λοιπόν δεσμεύομαι για μια ουσιαστική λειτουργία του κράτους, ώστε οι πολίτες να εμπιστευθούν τη δημοκρατία, τους θεσμούς μέσω της εμπιστοσύνης που θα έχει σε εμάς».