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Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή έρχεται για να ανασάνουν επιτέλους οι πολλοί και όχι οι κολλητοί
Πολιτική
12:26 - 29 Απρ 2026

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή έρχεται για να ανασάνουν επιτέλους οι πολλοί και όχι οι κολλητοί

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι αξιοποίησε το «επιτελικό κράτος» προς όφελος λίγων και ισχυρών. Υποστηρίζει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν λειτούργησε ως μοχλός ευρύτερης ανάπτυξης, αλλά κατεύθυνε πόρους κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, αφήνοντας εκτός τις μικρομεσαίες.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά αναφέρει: «Οι μάσκες των «άριστων» έπεσαν. Το βαθύ επιτελικό, οικογενειακό κράτος των κολλητών αποκαλύπτεται αλαζονικά από μόνο του.

Ο Πρωθυπουργός δηλώνει πως τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος.

Μιλά για το ίδιο Ταμείο Ανάκαμψης για την απορροφητικότητα του οποίου, η Τράπεζα της Ελλάδος δηλώνει ιδιαίτερα επιφυλακτική σε έκθεση της πως «ο στόχος απορρόφησης του συνόλου των δανείων του κρίνεται εξαιρετικά φιλόδοξος δεδομένου του μέχρι τώρα ρυθμού υπογραφής συμβάσεων».

Μιλά για το ίδιο Ταμείο Ανάκαμψης για το οποίο φορείς και επιμελητήρια μικρομεσαίων επαγγελματιών καταγγέλλουν ότι άφησε εκτός τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι τα δέκα δισεκατομμύρια κατευθύνθηκαν σε μόλις 350 μεγάλες επιχειρήσεις , σπαταλώντας μια κορυφαία ευκαιρία πρόσβασης ολόκληρης της αγοράς στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό.

Το επιτελικό κράτος, που πλέον οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλλουν ως επικίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας και ως αιτία δημιουργίας πυρήνων υπερσυγκέντρωσης εξουσίας, είναι το εργαλείο με το οποίο μετατράπηκε το Ταμείο Ανάκαμψης από καταλύτης παραγωγικής ανασυγκρότησης σε μια χαμένη ευκαιρία.

Την ίδια στιγμή που οι ημέτεροι του συστήματος Μαξίμου ευνοούνται, η πλειοψηφία των συμπολιτών μας αδυνατεί να πληρώσει το ενοίκιο, το ρεύμα και το super market ενώ ακούει νυχθημερόν την κυβέρνηση να τους λέει: «πόσο όμορφα ζουν».

Η πολιτική αλλαγή έρχεται για να ανασάνουν επιτέλους οι πολλοί και όχι οι κολλητοί».

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