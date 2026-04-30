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Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη και θερμό καλωσόρισμα στο ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
20:40 - 30 Απρ 2026

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη και θερμό καλωσόρισμα στο ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον ανεξάρτητο μέχρι σήμερα ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη, είχε το απόγευμα της Πέμπτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοινώνοντας την ένταξη του στο Κίνημα.

«Καλωσορίζω τον Ευρωβουλευτή και Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και στην ευρω-ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Νικόλας έχει επάρκεια στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ενεργειακά αλλά και θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του αλλά και με τον ιδιαίτερα μαχητικό του χαρακτήρα θα προσφέρει πολλά στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή.

Διότι εν τέλει αυτός είναι ο μεγάλος στόχος : να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, να έχουμε πολιτική αλλαγή και μια νέα σελίδα για τον τόπο. Με σεβασμό στους θεσμούς, με δίκαιη ανάπτυξη και λιγότερες ανισότητες.

Είμαι σίγουρος ότι μαζί με χιλιάδες άλλους πολίτες, με τους οποίους έχουμε κοινές αγωνίες θα συναντηθούμε μέχρι τις εθνικές εκλογές και θα φέρουμε τη νίκη και την πολιτική αλλαγή», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε ότι «είναι μεγάλη του χαρά που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή» και πρόσθεσε:

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος συγκροτημένος πολιτικός φορέας που μπορεί να εγγυηθεί εγχώρια πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται η μέγιστη πολιτική συσπείρωση. Κάθε πολίτης πρέπει να συσπειρωθεί γύρω από τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τη στιβαρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, τη θωράκιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτή η πανστρατιά πρέπει να μας εμπνεύσει όλους και κάθε δημοκρατικός πολίτης να αναλάβει τις ευθύνες του» κατέληξε.

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Νικόλας Φαραντούρης είναι ευρωβουλευτής, Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κάτoχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Απόφοιτος της Νομική Σχολή Αθηνών με μεταπτυχιακά και Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο απ' το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Εργάστηκε ως δικηγόρος στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τις Βρυξέλες σε υποθέσεις διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου. Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Ίδρυσε και διηύθυνε το πρώτο διεθνές αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το 2010 ανέλαβε μέλος ΔΣ και κατόπιν διευθυντής νομικών υπηρεσιών και πρόεδρος της ΔΕΠΑ όπου χειρίστηκε με επιτυχία τις διεθνείς ενεργειακές δικαστικές διαμάχες καθώς και ζητήματα αγωγών, τιμών προμήθειας και ενεργειακής ασφάλειας. Χρημάτισε μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι παντρεμένος, πατέρας 3 παιδιών.

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