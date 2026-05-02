ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Reuters: Αδιέξοδο στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν – Ο Τραμπ αντιμέτωπος με παρατεταμένη κρίση
Πολιτική
13:00 - 02 Μάι 2026

Reuters: Αδιέξοδο στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν – Ο Τραμπ αντιμέτωπος με παρατεταμένη κρίση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περισσότερο από δύο μήνες μετά την έναρξη μιας σύγκρουσης που δεν έχει αποφέρει ούτε αποφασιστική στρατιωτική νίκη ούτε διπλωματική λύση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο το αδιέξοδο με το Ιράν να παραταθεί επ’ αόριστον, αφήνοντας πίσω του ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο.

Με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται βέβαιες ότι έχουν το πάνω χέρι και τις θέσεις τους να παραμένουν πολύ μακριά, δεν διαφαίνεται εύκολη διέξοδος, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη υπέβαλε νέα πρόταση για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ την απέρριψε άμεσα την Παρασκευή (2/5).

Για τον Αμερικανό πρόεδρο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι συνέπειες μιας παρατεταμένης εμπλοκής είναι σοβαρές. Ένα άλυτο μέτωπο σημαίνει πιθανή συνέχιση των οικονομικών επιπτώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών καυσίμων στις ΗΠΑ, ασκώντας περαιτέρω πίεση στον Τραμπ, του οποίου η δημοτικότητα υποχωρεί, και επιβαρύνοντας τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ανεκπλήρωτοι στόχοι

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, παρά τα εκτεταμένα πλήγματα από ΗΠΑ και Ισραήλ που αποδυνάμωσαν σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, πολλοί από τους στόχους του Τραμπ παραμένουν ανεκπλήρωτοι. Μεταξύ αυτών, η αλλαγή καθεστώτος και ο τερματισμός της ιρανικής πορείας προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Οι φόβοι για παρατεταμένο αδιέξοδο εντάθηκαν όταν ο Τραμπ ακύρωσε αποστολή διαπραγματευτών και απέρριψε ιρανική πρόταση για παύση των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα μέχρι την επίσημη λήξη της σύγκρουσης και την επίτευξη συμφωνίας για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ — πρόταση που ο Τραμπ θεώρησε απαράδεκτη.

Παρά μια πρόσκαιρη αισιοδοξία όταν το Ιράν κατέθεσε αναθεωρημένη πρόταση μέσω Πακιστάν, ο Τραμπ δήλωσε «μη ικανοποιημένος», αν και ανέφερε ότι συνεχίζονται οι τηλεφωνικές επαφές.

Κίνδυνος νέας κλιμάκωσης

Χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου, ο Τραμπ εξετάζει ακόμη και την επιβολή παρατεταμένου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, με στόχο να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου και να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συμφωνία αποπυρηνικοποίησης. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το Ιράν, από την πλευρά του, διατηρεί ισχυρό μοχλό πίεσης, έχοντας ουσιαστικά μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η δυνατότητα θα ενισχύσει τη στρατηγική του θέση ακόμη και μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει

Ο βασικός στόχος του Τραμπ —να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου— δεν έχει επιτευχθεί. Εκτιμάται ότι σημαντικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένουν άθικτα, παρά τους βομβαρδισμούς, και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πυρηνικού υλικού.

Επιπλέον, το Ιράν συνεχίζει να υποστηρίζει συμμαχικές οργανώσεις στη Μέση Ανατολή, όπως η Χεζμπολάχ, οι Χούθι και η Χαμάς, κάτι που αποτελούσε επίσης στόχο των ΗΠΑ.

Πιθανότητα «παγωμένης σύγκρουσης»

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε μια «παγωμένη σύγκρουση», χωρίς σαφή λύση, εμποδίζοντας τις ΗΠΑ να μειώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Παράλληλα, έχουν προκύψει εντάσεις με Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι δεν ενημερώθηκαν πριν την έναρξη των επιχειρήσεων, ενώ ο Τραμπ έχει επικρίνει το ΝΑΤΟ για έλλειψη στήριξης.

Στο εσωτερικό, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση να τερματίσει τον πόλεμο, καθώς η δημοτικότητά του έχει πέσει στο 34%, ενώ οι τιμές της βενζίνης έχουν ξεπεράσει τα 4 δολάρια το γαλόνι.

Την ίδια στιγμή, η ιρανική ηγεσία φαίνεται διατεθειμένη να «παίξει με τον χρόνο», εκμεταλλευόμενη τις πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di826wsquoa9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το ΠΑΣΟΚ βάζει στο τραπέζι την τετραήμερη εργασία: Το ελληνικό παράδοξο και τα ανοιχτά ερωτήματα
Οικονομία

Το ΠΑΣΟΚ βάζει στο τραπέζι την τετραήμερη εργασία: Το ελληνικό παράδοξο και τα ανοιχτά ερωτήματα

Πιστόριους: Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει περισσότερη ευθύνη για την ασφάλειά της
Ειδήσεις

Πιστόριους: Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει περισσότερη ευθύνη για την ασφάλειά της

ΗΠΑ: Αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία – Νέες τριβές με το Βερολίνο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία – Νέες τριβές με το Βερολίνο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν
Ειδήσεις

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα
Ναυτιλία

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ