Reuters: Αδιέξοδο στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν – Ο Τραμπ αντιμέτωπος με παρατεταμένη κρίση

Με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται βέβαιες ότι έχουν το πάνω χέρι και τις θέσεις τους να παραμένουν πολύ μακριά, δεν διαφαίνεται εύκολη διέξοδος, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη υπέβαλε νέα πρόταση για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ την απέρριψε άμεσα την Παρασκευή (2/5).

Για τον Αμερικανό πρόεδρο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι συνέπειες μιας παρατεταμένης εμπλοκής είναι σοβαρές. Ένα άλυτο μέτωπο σημαίνει πιθανή συνέχιση των οικονομικών επιπτώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών καυσίμων στις ΗΠΑ, ασκώντας περαιτέρω πίεση στον Τραμπ, του οποίου η δημοτικότητα υποχωρεί, και επιβαρύνοντας τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ανεκπλήρωτοι στόχοι

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, παρά τα εκτεταμένα πλήγματα από ΗΠΑ και Ισραήλ που αποδυνάμωσαν σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, πολλοί από τους στόχους του Τραμπ παραμένουν ανεκπλήρωτοι. Μεταξύ αυτών, η αλλαγή καθεστώτος και ο τερματισμός της ιρανικής πορείας προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Οι φόβοι για παρατεταμένο αδιέξοδο εντάθηκαν όταν ο Τραμπ ακύρωσε αποστολή διαπραγματευτών και απέρριψε ιρανική πρόταση για παύση των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα μέχρι την επίσημη λήξη της σύγκρουσης και την επίτευξη συμφωνίας για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ — πρόταση που ο Τραμπ θεώρησε απαράδεκτη.

Παρά μια πρόσκαιρη αισιοδοξία όταν το Ιράν κατέθεσε αναθεωρημένη πρόταση μέσω Πακιστάν, ο Τραμπ δήλωσε «μη ικανοποιημένος», αν και ανέφερε ότι συνεχίζονται οι τηλεφωνικές επαφές.

Κίνδυνος νέας κλιμάκωσης

Χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου, ο Τραμπ εξετάζει ακόμη και την επιβολή παρατεταμένου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, με στόχο να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου και να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συμφωνία αποπυρηνικοποίησης. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το Ιράν, από την πλευρά του, διατηρεί ισχυρό μοχλό πίεσης, έχοντας ουσιαστικά μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η δυνατότητα θα ενισχύσει τη στρατηγική του θέση ακόμη και μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει

Ο βασικός στόχος του Τραμπ —να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου— δεν έχει επιτευχθεί. Εκτιμάται ότι σημαντικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένουν άθικτα, παρά τους βομβαρδισμούς, και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πυρηνικού υλικού.

Επιπλέον, το Ιράν συνεχίζει να υποστηρίζει συμμαχικές οργανώσεις στη Μέση Ανατολή, όπως η Χεζμπολάχ, οι Χούθι και η Χαμάς, κάτι που αποτελούσε επίσης στόχο των ΗΠΑ.

Πιθανότητα «παγωμένης σύγκρουσης»

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε μια «παγωμένη σύγκρουση», χωρίς σαφή λύση, εμποδίζοντας τις ΗΠΑ να μειώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Παράλληλα, έχουν προκύψει εντάσεις με Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι δεν ενημερώθηκαν πριν την έναρξη των επιχειρήσεων, ενώ ο Τραμπ έχει επικρίνει το ΝΑΤΟ για έλλειψη στήριξης.

Στο εσωτερικό, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση να τερματίσει τον πόλεμο, καθώς η δημοτικότητά του έχει πέσει στο 34%, ενώ οι τιμές της βενζίνης έχουν ξεπεράσει τα 4 δολάρια το γαλόνι.

Την ίδια στιγμή, η ιρανική ηγεσία φαίνεται διατεθειμένη να «παίξει με τον χρόνο», εκμεταλλευόμενη τις πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης.

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