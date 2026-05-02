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Βολές ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης και Τζαβέλλα: Παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής
Πολιτική
16:15 - 02 Μάι 2026

Βολές ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης και Τζαβέλλα: Παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει, με αφορμή δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο, σοβαρές θεσμικές σκιές μετά τις αποκαλύψεις για την κατάθεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με τις υποκλοπές του 2022, επισημαίνοντας ότι η εμπλοκή του σε εγκρίσεις παρακολουθήσεων προσώπων που φέρονται να ήταν και στόχοι του Predator εγείρει κρίσιμα ερωτήματα σύγκρουσης ρόλων. Κάνει λόγο για ευθεία έκθεση της κυβέρνησης και ζητά πειστικές απαντήσεις για την αδράνεια σε ανακριτικές ενέργειες και τη διαχείριση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Το in.gr και ο δημοσιογράφος Πάνος Τσίκαλας αποκαλύπτουν την απόρρητη κατάθεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές το 2022 καθώς είχε διατελέσει εποπτεύων της ΕΥΠ.

Από την κατάθεση προκύπτει ότι ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ έντεκα προσώπων, που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator.

Μάλιστα στα πρόσωπα των όποιων την παρακολούθηση έχει διατάξει, περιλαμβάνονται ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης και συνεργάτες του, ο οικονομικός εισαγγελέας κ. Μπαρδάκης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ανώτατα στελέχη σε γενικές γραμματείες του κράτους κ.α.

Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος, να γίνεται ελεγκτής. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη επιβεβαιώνει πλήρως το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, που ζήτησε την παραίτηση του κ. Τζαβέλλα αναφέροντας πως «με την απέκδυση του κατά το νόμο καθήκοντος του απέτυχε οριστικά στην εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου» και «αποδοκίμασε με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο την πράξη του με την οποία δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών».

Στην κατάθεση του κ. Τζαβέλλα, που φέρνει στο φως το in.gr, ο σημερινός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δηλώνει πως είχε "προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση".

Δεδομένου, λοιπόν, ότι υπό παρακολούθηση είχαν τεθεί υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην κυβέρνηση και το κράτος, με μακροχρόνιες παρατάσεις στην παρακολούθηση κάποιων εξ αυτών, κάτι που προϋποθέτει σαφή αιτιολόγηση, πώς ερμηνεύεται αυτή η παραδοχή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών τότε;

Γιατί απέφυγε να προχωρήσει σε σειρά ανακριτικών πράξεων όπως αυτές προκύπτουν από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών αλλά και τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν;

Γιατί τέτοια σπουδή;

Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης».

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