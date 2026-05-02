Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη σε αριθμούς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ, Γερμανία, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Πεντάγωνο, μετά από δημόσια αντιπαράθεση για τον πόλεμο στο Ιράν μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πιο συγκεκριμένη ανακοίνωση μέχρι στιγμής από την αμερικανική κυβέρνηση για μείωση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Ευρώπη, έπειτα από μήνες παραπόνων από την Ουάσιγκτον ότι η περιοχή δεν κάνει αρκετά για να στηρίξει τις ΗΠΑ στο Ιράν και να φροντίσει για τη δική της ασφάλεια.

Ακολουθούν ορισμένα βασικά στοιχεία για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, όπως τα παρουσίασε το Reuters.

Πόσοι Αμερικανοί στρατιώτες υπάρχουν στην Ευρώπη;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν περίπου 68.000 εν ενεργεία στρατιωτικούς σε μόνιμες βάσεις τους στην Ευρώπη έως τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού Άμυνας των ΗΠΑ (DMDC). Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι δυνάμεις που αναπτύσσονται εκ περιτροπής για αποστολές και ασκήσεις.

Ο αμερικανικός στρατός είναι κατανεμημένος σε 31 μόνιμες βάσεις και σε ακόμη 19 στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις οποίες έχει πρόσβαση το Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου (Μάρτιος 2024).

Πώς διαμορφώνονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη;

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (USEUCOM) επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, συνεργαζόμενη με συμμάχους του ΝΑΤΟ μέσω έξι επιμέρους διοικήσεων που εκπροσωπούν τον Στρατό Ξηράς, το Ναυτικό, την Αεροπορία, το Σώμα Πεζοναυτών, τις Ειδικές Δυνάμεις και τη νεοσύστατη Διαστημική Δύναμη.

Οι διοικήσεις αυτές έχουν έδρα κυρίως στη Γερμανία και την Ιταλία και επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση κρίσεων και στη συνεργασία για την ασφάλεια σε Ευρώπη και Αφρική.

Πού βρίσκονται αυτές οι δυνάμεις στην Ευρώπη;

Αμερικανοί στρατιώτες είναι εγκατεστημένοι σε περισσότερες από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες. Η Γερμανία, η Ιταλία και η Βρετανία φιλοξενούν τις μεγαλύτερες δυνάμεις.