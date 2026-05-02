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Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη σε αριθμούς
Ειδήσεις
15:30 - 02 Μάι 2026

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη σε αριθμούς

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ, Γερμανία, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Πεντάγωνο, μετά από δημόσια αντιπαράθεση για τον πόλεμο στο Ιράν μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πιο συγκεκριμένη ανακοίνωση μέχρι στιγμής από την αμερικανική κυβέρνηση για μείωση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Ευρώπη, έπειτα από μήνες παραπόνων από την Ουάσιγκτον ότι η περιοχή δεν κάνει αρκετά για να στηρίξει τις ΗΠΑ στο Ιράν και να φροντίσει για τη δική της ασφάλεια.

Ακολουθούν ορισμένα βασικά στοιχεία για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, όπως τα παρουσίασε το Reuters.

Πόσοι Αμερικανοί στρατιώτες υπάρχουν στην Ευρώπη;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν περίπου 68.000 εν ενεργεία στρατιωτικούς σε μόνιμες βάσεις τους στην Ευρώπη έως τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού Άμυνας των ΗΠΑ (DMDC). Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι δυνάμεις που αναπτύσσονται εκ περιτροπής για αποστολές και ασκήσεις.

Ο αμερικανικός στρατός είναι κατανεμημένος σε 31 μόνιμες βάσεις και σε ακόμη 19 στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις οποίες έχει πρόσβαση το Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου (Μάρτιος 2024).

Πώς διαμορφώνονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη;

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (USEUCOM) επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, συνεργαζόμενη με συμμάχους του ΝΑΤΟ μέσω έξι επιμέρους διοικήσεων που εκπροσωπούν τον Στρατό Ξηράς, το Ναυτικό, την Αεροπορία, το Σώμα Πεζοναυτών, τις Ειδικές Δυνάμεις και τη νεοσύστατη Διαστημική Δύναμη.

Οι διοικήσεις αυτές έχουν έδρα κυρίως στη Γερμανία και την Ιταλία και επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση κρίσεων και στη συνεργασία για την ασφάλεια σε Ευρώπη και Αφρική.

Πού βρίσκονται αυτές οι δυνάμεις στην Ευρώπη;

Αμερικανοί στρατιώτες είναι εγκατεστημένοι σε περισσότερες από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες. Η Γερμανία, η Ιταλία και η Βρετανία φιλοξενούν τις μεγαλύτερες δυνάμεις.

  • Γερμανία – Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη είναι η αεροπορική βάση κοντά στην πόλη Ράμσταϊν, όπου σταθμεύουν δυνάμεις από το 1952. Στη νότια Γερμανία, η Φρουρά Στρατού των ΗΠΑ στη Βαυαρία, με έδρα το Γκράφενβερ, αποτελεί σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης. Σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025, 36.436 στρατιωτικοί υπηρετούσαν στη χώρα.
  • Ιταλία – Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία χρονολογείται από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και περιλαμβάνει δυνάμεις Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Στα τέλη του 2025, υπήρχαν 12.662 στρατιωτικοί σε βάσεις όπως η Βιτσέντζα, το Αβιάνο, η Νάπολη και η Σικελία.
  • Βρετανία – Οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αριθμούσαν 10.156 στρατιωτικούς (Δεκέμβριος 2025), κυρίως της Αεροπορίας.
  • Ισπανία – Φιλοξενεί βάσεις του Ναυτικού και της Αεροπορίας κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, με 3.814 μόνιμα τοποθετημένους στρατιωτικούς.
  • Πολωνία – Διαθέτει 369 μόνιμους στρατιωτικούς, καθώς και περίπου 10.000 σε εκ περιτροπής αποστολές, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αποτροπής.
  • Ρουμανία – Εκτός από 153 μόνιμους στρατιωτικούς, φιλοξενεί και δυνάμεις σε εκ περιτροπής ανάπτυξη, σε βάσεις όπως η Μιχαήλ Κογκαλνιτσάνου, η Κάμπια Τουρζίι και το Ντεβεσέλου.
  • Ουγγαρία – Φιλοξενεί περιορισμένη μόνιμη παρουσία (77 στρατιωτικοί) και ασκήσεις/εκ περιτροπής αποστολές, σε βάσεις όπως το Κετσκιμέτ και η αεροπορική βάση Πάπα.
Τελευταία τροποποίηση στις 02/05/2026 - 15:40
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