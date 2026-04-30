Ανδρουλάκης «στα χαρακώματα» με την κυβέρνηση: Μετωπική σύγκρουση για θεσμούς, υποκλοπές και Ανεξάρτητες Αρχές

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους διεξήχθη η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή την Πέμπτη (30/4), με επίκεντρο ζητήματα θεσμών, διαφάνειας και λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών, αλλά και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια, άσκησε έντονη κριτική προς την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για φαινόμενα «θεσμικής παρακμής» και παρεμβάσεις που, όπως υποστήριξε, επηρεάζουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων θεσμών. Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στην υπόθεση των υποκλοπών.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η κριτική προς τη Δικαιοσύνη αποτελεί θεμιτό στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας, διαφοροποιώντας τη, ωστόσο, από πρακτικές πίεσης ή στοχοποίησης δικαστικών λειτουργών και επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, τις οποίες χαρακτήρισε επικίνδυνες για τη θεσμική ισορροπία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαδικασία επιλογής προσώπων για τις Ανεξάρτητες Αρχές, εκφράζοντας ενστάσεις για καθυστερήσεις και χειρισμούς της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όπως σημείωσε, παρά την ύπαρξη υποψηφιοτήτων και τη συγκέντρωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία δεν προχώρησε, γεγονός που, όπως τονίζει, δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη διαφάνεια και τη συνέπεια των θεσμικών διαδικασιών.

Στην ομιλία του, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε επίσης κριτική στην ενεργειακή πολιτική, αναφερόμενος σε επιλογές που, όπως είπε, αυξάνουν το κόστος για τους καταναλωτές και επιβαρύνουν τη ΔΕΗ με υψηλό δανεισμό. Έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων και για στρατηγικές αποφάσεις που, κατά την άποψή του, ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di6oqistdmnl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι κυβερνητικές πηγές κατηγορούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για διαστρέβλωση

Από την πλευρά της κυβέρνησης, πηγές απάντησαν επικριτικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον για υιοθέτηση υψηλών τόνων και για διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Ειδικότερα, υποστήριξαν ότι η διαδικασία επιλογής για τις Ανεξάρτητες Αρχές πραγματοποιείται με διαφάνεια, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία προσέλκυσε σημαντικό αριθμό αξιόλογων υποψηφίων.

Παράλληλα, σημείωσαν ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες κινούνται στο πλαίσιο θεσμικής κανονικότητας και απορρίπτουν τις αιτιάσεις περί «εκτροπής», υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τη διαδικασία.

ΠΑΣΟΚ: Οι μάσκες έπεσαν – Αφήστε τις απειλές

Σε απάντηση, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε ζητώντας διευκρινίσεις για την αναβολή ψηφοφορίας που αφορούσε την πλήρωση θέσης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θέτοντας ερωτήματα προς την κυβέρνηση για τους λόγους της συγκεκριμένης εξέλιξης.

Πιο αναλυτικά η νέα απάντηση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Πήρε στο Μέγαρο Μαξίμου κοντά 7 ώρες για να τοποθετηθεί για όσα πρωτοφανή συνέβησαν σήμερα στη Διάσκεψη των Προέδρων", αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε προς τις κυβερνητικές πηγές, και σχολιάζοντας ότι "τα πολλά λόγια είναι φτώχεια", θέτει το ερώτημα: "Για ποιον λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής ανέβαλε την ψηφοφορία για την πλήρωση της θέσης της επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;.

Έχετε απάντηση; Χρειάζεστε άλλες 7 ώρες… να το μελετήσετε το θέμα;", προσθέτει το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενο στο Μ. Μαξίμου, σημειώνοντας ότι "σήμερα αποκαλύφθηκαν ξανά μέρα -μεσημέρι η φαυλότητα και οι αντιθεσμικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Οι μάσκες έπεσαν. Δεν έχει κανένας πολίτης πια αμφιβολία για την παρακμή στην οποία έχετε οδηγήσει τους θεσμούς. Όσο για τις απειλές, ας γνωρίζετε ότι στη Δημοκρατική Παράταξη δεν σας παίρνει».