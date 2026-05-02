ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σκαμπανεβάσματα και ενδείξεις σταθεροποίησης: Η μεγάλη εικόνα για το Bitcoin
Νομίσματα
14:00 - 02 Μάι 2026

Σκαμπανεβάσματα και ενδείξεις σταθεροποίησης: Η μεγάλη εικόνα για το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ήταν μια εβδομάδα με έντονο ενδιαφέρον για τις παγκόσμιες αγορές, καθώς συνέπεσαν σημαντικά οικονομικά γεγονότα, όπως η τρίτη συνεδρίαση της Fed (FOMC) για το έτος, τα στοιχεία πληθωρισμού PCE για τον Μάρτιο, αλλά και ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από μεγάλες εταιρείες του S&P 500.

Παράλληλα, υπήρξαν γεωπολιτικές εντάσεις, με τις προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν να καταρρέουν. Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ απασχόλησε την επικαιρότητα, τόσο με εκδήλωση για κατόχους του TRUMP token όσο και με ένα περιστατικό στον Λευκό Οίκο που χαρακτηρίστηκε ως πιθανή απόπειρα κατά της ζωής του, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Bitcoin παρέμεινε σχετικά σταθερό στην αρχή της εβδομάδας, κινούμενο μεταξύ 77.000 και 78.000 δολαρίων. Ωστόσο, τη Δευτέρα σημείωσε απότομη άνοδο έως τα 79.500 δολάρια, πριν υποχωρήσει γρήγορα. Ακολούθησε πτώση στα 76.500 δολάρια, με τους πωλητές να διατηρούν τον έλεγχο τις επόμενες ημέρες.

Την Τετάρτη, λίγο πριν τη συνεδρίαση της Fed, το Bitcoin προσπάθησε να ανακάμψει προς τα 78.000 δολάρια. Όμως, μετά την ανακοίνωση ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα, η τιμή του υποχώρησε εκ νέου κάτω από τα 75.000 δολάρια. Παρόμοια στάση κράτησε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων τον Ιούνιο.

Παρά τη μεταβλητότητα, το Bitcoin έκλεισε τον Απρίλιο με σημαντικά κέρδη, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων σχεδόν 12 μηνών. Την 1η Μαΐου κατέγραψε μικρή άνοδο, φτάνοντας κοντά στα 78.000 δολάρια, εν μέσω φημών για επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν. Η συνολική κεφαλαιοποίησή του ανήλθε στα 1,56 τρισεκατομμύρια δολάρια, με κυριαρχία άνω του 58% στην αγορά.

Στα υπόλοιπα νέα, αρκετά altcoins κατέγραψαν σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη, ενώ μεγάλες εταιρείες συνέχισαν τις επενδύσεις τους σε Bitcoin, αν και με πιο συγκρατημένο ρυθμό. Την ίδια στιγμή, αναλυτές επισημαίνουν ότι η μειωμένη δραστηριότητα στην αγορά ίσως αποτελεί ένδειξη ευκαιρίας για το μέλλον, παρά ανησυχίας.

Συνολικά, η αγορά κρυπτονομισμάτων δείχνει ανθεκτικότητα, παρά τις πιέσεις από οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες, διατηρώντας το ενδιαφέρον των επενδυτών ζωντανό.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/05/2026 - 14:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Reuters: Αδιέξοδο στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν – Ο Τραμπ αντιμέτωπος με παρατεταμένη κρίση
Πολιτική

Reuters: Αδιέξοδο στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν – Ο Τραμπ αντιμέτωπος με παρατεταμένη κρίση

Χρηστίδης: Αντί να τιμά τη μνήμη των 200 της Καισαριανής, ο κ. Γεωργιάδης λειτουργεί ως νέος Ζούκοφ της ΝΔ
Πολιτική

Χρηστίδης: Αντί να τιμά τη μνήμη των 200 της Καισαριανής, ο κ. Γεωργιάδης λειτουργεί ως νέος Ζούκοφ της ΝΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης
Νομίσματα

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά
Νομίσματα

Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ
Νομίσματα

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές
Νομίσματα

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ