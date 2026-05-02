Σκαμπανεβάσματα και ενδείξεις σταθεροποίησης: Η μεγάλη εικόνα για το Bitcoin

Ήταν μια εβδομάδα με έντονο ενδιαφέρον για τις παγκόσμιες αγορές, καθώς συνέπεσαν σημαντικά οικονομικά γεγονότα, όπως η τρίτη συνεδρίαση της Fed (FOMC) για το έτος, τα στοιχεία πληθωρισμού PCE για τον Μάρτιο, αλλά και ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από μεγάλες εταιρείες του S&P 500.

Παράλληλα, υπήρξαν γεωπολιτικές εντάσεις, με τις προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν να καταρρέουν. Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ απασχόλησε την επικαιρότητα, τόσο με εκδήλωση για κατόχους του TRUMP token όσο και με ένα περιστατικό στον Λευκό Οίκο που χαρακτηρίστηκε ως πιθανή απόπειρα κατά της ζωής του, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Bitcoin παρέμεινε σχετικά σταθερό στην αρχή της εβδομάδας, κινούμενο μεταξύ 77.000 και 78.000 δολαρίων. Ωστόσο, τη Δευτέρα σημείωσε απότομη άνοδο έως τα 79.500 δολάρια, πριν υποχωρήσει γρήγορα. Ακολούθησε πτώση στα 76.500 δολάρια, με τους πωλητές να διατηρούν τον έλεγχο τις επόμενες ημέρες.

Την Τετάρτη, λίγο πριν τη συνεδρίαση της Fed, το Bitcoin προσπάθησε να ανακάμψει προς τα 78.000 δολάρια. Όμως, μετά την ανακοίνωση ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα, η τιμή του υποχώρησε εκ νέου κάτω από τα 75.000 δολάρια. Παρόμοια στάση κράτησε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων τον Ιούνιο.

Παρά τη μεταβλητότητα, το Bitcoin έκλεισε τον Απρίλιο με σημαντικά κέρδη, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων σχεδόν 12 μηνών. Την 1η Μαΐου κατέγραψε μικρή άνοδο, φτάνοντας κοντά στα 78.000 δολάρια, εν μέσω φημών για επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν. Η συνολική κεφαλαιοποίησή του ανήλθε στα 1,56 τρισεκατομμύρια δολάρια, με κυριαρχία άνω του 58% στην αγορά.

Στα υπόλοιπα νέα, αρκετά altcoins κατέγραψαν σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη, ενώ μεγάλες εταιρείες συνέχισαν τις επενδύσεις τους σε Bitcoin, αν και με πιο συγκρατημένο ρυθμό. Την ίδια στιγμή, αναλυτές επισημαίνουν ότι η μειωμένη δραστηριότητα στην αγορά ίσως αποτελεί ένδειξη ευκαιρίας για το μέλλον, παρά ανησυχίας.

Συνολικά, η αγορά κρυπτονομισμάτων δείχνει ανθεκτικότητα, παρά τις πιέσεις από οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες, διατηρώντας το ενδιαφέρον των επενδυτών ζωντανό.