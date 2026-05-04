Χρηστίδης: Ευκαιρία για τον Μητσοτάκη να γνωρίσει τον Ντίλιαν στην Εξεταστική για τις υποκλοπές

«Δεν θα κάνουμε το χατίρι στη Νέα Δημοκρατία να τη γλυτώσει», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, το πρωί της Δευτέρας (4/5) από την τηλεόραση του OPEN, αναφερόμενος στην πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών.

«Θα αναγκασθεί η ΝΔ να γνωρίσει τον κ. Ντίλιαν από κοντά. Και είναι ευκαιρία και για τον κ. Μητσοτάκη αλλά και για τους υπόλοιπους βουλευτές που δεν τον γνωρίζουν, να ψηφίσουν την εξεταστική επιτροπή που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, ώστε να έρθουν και αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και εκείνοι οι βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν τολμήσει να πάνε μπροστά σε έναν δικαστή, σ’ έναν εισαγγελέα, να τον ρωτήσουν για ποιο λόγο παρακολουθούνταν και να κάνουν τις ανάλογες κινήσεις», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «θέατρο του παραλόγου», επικαλούμενος τη δικαστική απόφαση που αναδεικνύει τη διασύνδεση του παράνομου λογισμικού Predator με την ΕΥΠ και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να αποφύγει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Η κυβέρνηση ψάχνει νομικά τερτίπια για να κρυφτεί πίσω από την κατασκοπεία και να πάει με 151 ψήφους. Δεν θα τους κάνουμε αυτό το χατίρι. Να έρθουν, να δούμε τι συμβαίνει και να κάνουμε μια εξεταστική επιτροπή, η οποία θα ρίξει φως στην υπόθεση. Και ειλικρινά φαντάζομαι ότι και η Νέα Δημοκρατία θα το ήθελε αυτό. Όχι δηλαδή να υπάρχει ένα παράνομο λογισμικό και η Νέα Δημοκρατία να μη θέλει να μάθει τι ακριβώς συνέβη. Δεν έχει προηγούμενο. Εκτός αν θέλουν να δίνουν πάλι ραβασάκια στους μάρτυρες της Εξεταστικής όπως την προηγούμενη φορά», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη Φωτεινή Αραμπατζή και τον Σπήλιο Λιβανό, ο Παύλος Χρηστίδης σημείωσε ότι η στάση της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτει «φοβία και αγωνία» απέναντι στη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων.

«Η Νέα Δημοκρατία τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να βρεθεί μπροστά σε δικαστή. Δεν θα πάει κανείς από τη Νέα Δημοκρατία ούτε καν να κριθεί, να διερευνηθεί η υπόθεση του, τα έχει πει ο κ. Γεωργιάδης εδώ και ένα χρόνο. Τι αποδεικνύεται; Ότι όποιος είναι “γαλάζιος” θα προστατεύεται. Μόνο οι “Φραπέδες”, οι “Χασάπηδες”, η Σεμερτζίδου θα πάνε στο δικαστήριο. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θα πάνε ποτέ ούτε προς διερεύνηση», πρόσθεσε.

Τέλος, διέψευσε κατηγορηματικά σενάρια περί συναλλαγών σχετικά με τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπήρξε κανένα παζάρι».

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η διαδικασία ξεκίνησε πριν από έξι μήνες με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και βασίστηκε σε αξιολόγηση δεκάδων βιογραφικών, με καθαρό παρελθόν και σαφή νομική κατάρτιση.

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