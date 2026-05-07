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IEA: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «στενεύει» την αγορά LNG – Απώλειες 120 bcm
Εμπορεύματα
12:10 - 07 Μάι 2026

IEA: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «στενεύει» την αγορά LNG – Απώλειες 120 bcm

Reporter.gr Newsroom
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Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου, με σημαντικές απώλειες στην προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για την περίοδο 2026–2030, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA).

Όπως δήλωσε στο συνέδριο Budapest LNG Summit ο αναλυτής της IEA Γκεργκέλι Μόλναρ, η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει απώλεια περίπου 120 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) στην παγκόσμια προσφορά LNG, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις ισορροπίες στην αγορά ενέργειας.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε πιο «σφιχτές» συνθήκες στην αγορά φυσικού αερίου, οι οποίες, όπως εκτιμά, θα διαρκέσουν περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις, επηρεάζοντας τον σχεδιασμό ενεργειακής ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κρίση έχει μειώσει τη συνολική προσφορά LNG κατά περίπου 15%, ωστόσο μέρος των απωλειών αναμένεται να αντισταθμιστεί από την ανάπτυξη νέας δυναμικότητας υγροποίησης, κυρίως από παραγωγούς όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τον Μόλναρ, οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν επηρεάσει περίπου το 17% της εξαγωγικής ικανότητας LNG του Κατάρ, δημιουργώντας πιέσεις στις ροές προς Ευρώπη και Ασία, ιδιαίτερα ενόψει της θερινής περιόδου, όταν οι χώρες ενισχύουν τα αποθέματά τους πριν τον χειμώνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων, περίπου 30% κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Για να επιτευχθεί ο στόχος πλήρωσης στο 90%, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν επιπλέον 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ανάλυση της IEA.

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