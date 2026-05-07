Μητσοτάκης στην ΚΟ: Κανείς βουλευτής εκτός ψηφοδελτίων – Να αποφύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια

Έκκληση προς τους «γαλάζιους» βουλευτές να αποφύγουν τη «μίζερη εσωστρέφεια» και να «μιλήσουν τη γλώσσα των πολιτών» απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη (7/5).

«Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Ν.Δ. είναι πολύ σημαντικά, πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών. Αυτό που περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι να τους ανακουφίσουμε», είπε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο προσέθεσε: «Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στη συγκυρία, να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας, αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια».

Σημείωσε, δε, πως η ΝΔ συνεχίζει να καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι μετά από επτά χρόνια είναι λογικό «να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις». Παρ’ όλα αυτά, επαναφέροντας το αφήγημα περί πολιτικής σταθερότητας, υπογράμμισε πως «παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής» και προσέθεσε ότι «μία τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε».

«Η Ν.Δ. έχει ακόμη πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε» σημείωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Όπως είπε, εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα είναι ο Ευριπίδης Στυλιανίδης και σημείωσε ότι η ΝΔ εισηγείται «30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους».

Αναφερόμενος στις προτάσεις του κόμματος για τα 30 προς αναθεώρηση άρθρα, σημείωσε πως ένα από τα διακυβεύματα είναι κάθε κρατική δαπάνη να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη.

«Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει. Να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό τον ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες τις δικές μας και των παιδιών μας», είπε και συνέχισε κάνοντας λόγο για «συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους».

«Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη όσο και η ατομική προϋπολογισμοί των νοικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες», εξήγησε, πριν προσθέσει:

«Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της Πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας, με καθιέρωση συνταγματικής καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους».

Σε άλλο σημείο, έκανε, δε, λόγο για συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας, λέγοντας: «Ξεχωριστή αξία έχει όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού».

Όσο για την πρόταση ο ΠτΔ να έχει εξαετή θητεία, σημείωσε πως αυτό γίνεται «ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας».

Άρθρο 86: Αντιτασσόμαστε στα κατάλοιπα του παλαιοκομματισμού

Για «κατάλοιπα παλαιοκομματισμού» έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης Υπουργών, λέγοντας ότι σε αυτά τα κατάλοιπα θα αντιταχθεί ο «νέος Καταστατικός Χάρτης», τον οποίο περιέγραψε ως μία «θεσμική ρήξη» και μία «φυγή προς τα εμπρός».

Μίλησε, ακόμη, για «ενιαία δέσμη κανόνων που θα ισχύουν για όλους, αποκλείοντας εκτροπές και Οδικός Χάρτης με επιμέρους πυξίδες που θα οδηγούν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα στη νέα εποχή. Γι’ αυτό και θα αποτελέσει μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις».

«Είμαστε μία γροθιά και προχωράμε σαν μία γροθιά»

Αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για «αμηχανία» απέναντι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και της καταλόγισε ότι «αδιαφορεί για την επόμενη ημέρα της χώρας» και «αγωνιά πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της ΝΔ».

Υιοθετώντας ενωτικό τόνο προς το εσωτερικό της ΝΔ σημείωσε, δε, ότι «όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν» και υπογράμμισε: «Είμαστε μία γροθιά και προχωράμε σαν μία γροθιά».

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφού συνεχάρη τους βουλευτές της ΝΔ που «έκαναν το σωστό» και «άνοιξαν τον δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως περιμένει «σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας» και υπογράμμισε ότι «όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν».

«Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, ακόμη, πως οι προσωπικές επιτυχίες όλων εξαρτώνται άμεσα από την επιτυχία και το μέλλον της ΝΔ, ενώ έκανε λόγο για «κόκκινη λεπτή γραμμή» που χωρίζει «τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια» και σημείωσε πως η σημερινή συνεδρίαση είναι μία ευκαιρία για να «μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να μην κρύψουμε τυχόν λάθη, αλλά να τις συνοδεύσουμε και με εναλλακτικές προτάσεις», ενώ περιέγραψε τη ΝΔ ως μία «δύναμη ευθύνης» και τόνισε πως χρέος του κόμματος είναι να μην αφήσει τη Βουλή «να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων».

Στόχος η ενίσχυση και θωράκιση του ρόλου του βουλευτή

Σε σχέση και με τις πρόσφατες ανησυχίες μελών της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος σχετικά με ενδεχόμενη υποβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, ο κ. Μητσοτάκης είπε:

«Έχοντας μιλήσει με πολλούς από εσάς, η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω τον ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος, ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές».

«Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος», υπογράμμισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του, καλώντας του βουλευτές να μην εμπλακούν στον «συγκρουσιακό λόγο της αντιπολίτευσης» και εκφράζοντας την πίστη του ότι οι πολίτες θα εμπιστευτούν τη ΝΔ ξανά.

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη: