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Βορίδης για Κοβέσι: Αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή από μία ακτιβίστρια δικαστικό
Πολιτική
13:04 - 07 Μάι 2026

Βορίδης για Κοβέσι: Αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή από μία ακτιβίστρια δικαστικό

Reporter.gr Newsroom
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Ο Μάκης Βορίδης, τοποθετούμενος από βήματος στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, άσκησε κριτική για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διερεύνηση πολιτικών και θεσμικών ζητημάτων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι.

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι «συντελείται αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μία ακτιβίστρια δικαστικό», θέτοντας ζήτημα ορίων ανάμεσα στη δικαστική λειτουργία και τον ρόλο του κοινοβουλίου.

Παράλληλα, ο κ. Βορίδης επέκρινε στάση της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια «ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής» και χαρακτηρίζοντας «αστείες και γελοίες τις δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή», σημειώνοντας ότι θα μπορούσαν «να περιλαμβάνονται και οι 300 βουλευτές».

Όπως επεσήμανε ο πρώην υπουργός: «Το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά δεν θίγουν τον βουλευτή. Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή. Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση. Τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω τη θέση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 13:05
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