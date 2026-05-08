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Δυσαρέσκεια για τους «προνομιούχους εξωκοινοβουλευτικούς» στην ΚΟ της ΝΔ
Πολιτική
07:47 - 08 Μάι 2026

Δυσαρέσκεια για τους «προνομιούχους εξωκοινοβουλευτικούς» στην ΚΟ της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ ήταν πιο ήρεμη από όσοι πολλοί περίμεναν, ωστόσο, καταγράφηκε για ακόμη μία φορά η δυσφορία πολλών βουλευτών της ΝΔ για εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς.

Υπήρξαν φυσικά οι μπηχτές Μητσοτάκη για υψηλόβαθμά στελέχη που δεν ιδρώνουν τη φανέλα, άποψη την οποία υιοθέτησε και ο Άδωνις Γεωργιάδης αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον Νίκο Δένδια, ο οποίος έλαμψε δια της απουσίας του.

Πέρα, όμως, από αυτά και από την προτροπή του πρωθυπουργού να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς έρχονται εκλογές, στη ΝΔ πήραν το λόγο αρκετοί βουλευτές μόνο και μόνο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για συγκεκριμένο πρόσωπο μέσα στο Μαξίμου.

Η καμπάνα ασφαλώς χτυπά για τον Άκη Σκέρτσο, τον οποίο "φωτογράφισαν" πολλοί βουλευτές.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, υπήρξαν παρεμβάσεις από κυβερνητικούς βουλευτές, που εξέφρασαν «γκρίνια» για το «επιτελικό κράτος», τη συμπεριφορά εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, αλλά και το γεγονός ότι κάποιοι στη συνέχεια πριμοδοτούνται στις κάλπες.

Ενδεικτικά, ο Χρήστος Μπουκώρος είπε βάζοντας στο στόχαστρο τον Άκη Σκέρτσο: “Δεν μπορεί την ημέρα που παραλαμβάνουν δικογραφίες να αρθρογραφούν κορυφαία στελέχη για πελάτες και πολίτες. Εκτός αν θεωρούν ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα στη χώρα και δεν αναζητεί βοήθεια κανένας πολίτης”.

“Δεν κυβερνά μια παράταξη μέσα από μελέτες. Το πρόγραμμα το ψηφίζουν οι πολίτες. Την ευθύνη την έχει η πολιτική ηγεσία. Και γι’ αυτό πρέπει να είναι καθαρό ποιο είναι το πολιτικό κέντρο που αποφασίζει το οποίο είναι σαφέστατα ευθύνη του πρωθυπουργού“, δήλωσε από τη μεριά του ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

“Το επιτελικό κράτος έχει επιτυχίες, αλλά υποτιμήσαμε την πολιτική διάσταση ορισμένων επιλογών. Αλλο ο πολιτικός σχεδιασμός και οι προτεραιότητες και άλλο η υλοποίηση μέσω επιμέρους εφαρμογών” σχολίασε από τη μεριά του ο Γιάννης Οικονόμου.

Ο Γιάννης Παππάς, επίσης εκ των 5 βουλευτών που συνυπέγραψαν την επιστολή με κριτική για το «επιτελικό κράτος», ζήτησε αναβάθμιση του βουλευτικού ρόλου. Ο Θανάσης Ζεμπίλης πρόσθεσε ότι «δεν μας απαξιώνει μόνο η Κοβέσι ως βουλευτές, αλλά και φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στόχευσε τους υπουργούς που «μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους» και κρύβονται στα δύσκολα, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως έγιναν παράπονα για εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που στη συνέχεια κατεβαίνουν υποψήφιοι βουλευτές.

Αυτό το τελευταίο αγγίζει ιδιαίτερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει αναδείξει πολλά τέτοια στελέχη, τα υπουργοποίησε και στη συνέχεια τα πριμοδότησε ώστε να βγουν και βουλευτές. Ενδεικτικά αναφέρουμε πρόσωπα όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Ειρήνη Αγαπηδάκη και άλλοι.

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