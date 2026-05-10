ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Ευχές για την Ημέρα της Μητέρας &amp; Προτάσεις για ενίσχυση των γυναικών στην εργασία
Πολιτική
10:45 - 10 Μάι 2026

Ανδρουλάκης: Ευχές για την Ημέρα της Μητέρας & Προτάσεις για ενίσχυση των γυναικών στην εργασία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

"Η καλύτερη ευχή για την Ημέρα της Μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά. Πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών", είναι το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε βίντεο που ανάρτησε στο tiktok για τη σημερινή ημέρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που περιλαμβάνουν:

1. Νόμος-πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια

Άμεση ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/970 έως την προθεσμία της 7ης Ιουνίου 2026. Η Οδηγία προβλέπει δικαιώματα ενημέρωσης των εργαζομένων, διαφάνεια στις αμοιβές, αντιστροφή του βάρους απόδειξης και υποχρεώσεις αναφοράς για επιχειρήσεις από 100 εργαζομένους και πάνω.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7638136687796735254?_r=1&_t=ZN-96EkN1N39vi}

2. Ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση

Έτσι η ισότητα δεν μένει γενική αρχή. Μπαίνει στον πυρήνα της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

3. Υποχρεωτικές μισθολογικές κλίμακες

Οι επιχειρήσεις να έχουν καταγεγραμμένες μισθολογικές ζώνες ανά θέση, εμπειρία, ευθύνη και προσόντα.

4. Διαφάνεια στις αγγελίες εργασίας

Κάθε αγγελία να αναφέρει εύρος αμοιβής ή αρχικό μισθό.

5. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος

Για επιχειρήσεις άνω των 250 εργαζομένων: ετήσια δημοσίευση στοιχείων.

Για επιχειρήσεις 100–249 εργαζομένων: ανά τριετία, όπως προβλέπει η Οδηγία. Επιχειρήσεις κάτω των 100 εργαζομένων δεν έχουν υποχρέωση αναφοράς με βάση το ευρωπαϊκό ελάχιστο.

6. Αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης όταν υπάρχει χάσμα άνω του 5%

Αν εντοπίζεται αδικαιολόγητη διαφορά άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ίδια ή ισοδύναμη εργασία, η επιχείρηση να υποχρεούται σε:

  • κοινή αξιολόγηση με εκπροσώπους εργαζομένων,
  • σχέδιο διορθωτικών αυξήσεων,
  • χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης,
  • έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Τελευταία τροποποίηση στις 10/05/2026 - 11:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα
Πολιτική

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο
Πολιτική

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πού θέλει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;
Πολιτική

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πού θέλει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ