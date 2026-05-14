Νέα ραβασάκια από την ΑΑΔΕ για 12.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις
Φορολογία
08:22 - 14 Μάι 2026

Νέα ραβασάκια από την ΑΑΔΕ για 12.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

Γιώργος Αλεξάκης
Μπαράζ ειδοποιητηρίων με αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα δρομολογεί η ΑΑΔΕ προς περίπου 12.000 φορολογούμενους, στο πλαίσιο της προσπάθειας να κλείσουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις πριν από την παραγραφή τους στο τέλος του 2026. Οι έλεγχοι αφορούν κυρίως υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων, με τη φορολογική διοίκηση να επιχειρεί να περιορίσει τις απώλειες εσόδων για το Δημόσιο.

Την ίδια στιγμή, επιταχύνεται η αποστολή εκκαθαριστικών με «κατ’ εκτίμηση» φόρους σε χιλιάδες πολίτες που δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν ύστερα από εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων για εισοδήματα, τραπεζικές κινήσεις και περιουσιακά δεδομένα, ενώ ο φόρος υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ήδη η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, η φορολογική διοίκηση μπορεί να προχωρήσει σε πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου όταν προκύπτει φορολογητέα ύλη και το ποσό φόρου που πρέπει να βεβαιωθεί υπερβαίνει τα 30 ευρώ.

Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται κυρίως φορολογούμενοι με αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, εισοδήματα από το εξωτερικό, αδήλωτα έσοδα από ενοίκια, αλλά και επαγγελματίες ή επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή καθυστέρησαν να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εξετάζει:

  • επαγγελματίες με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα,

  • περιπτώσεις όπου οι τραπεζικές κινήσεις δεν συμβαδίζουν με τα δηλωμένα εισοδήματα,

  • φορολογούμενους που εμφανίζουν υψηλές δαπάνες διαβίωσης χωρίς επαρκή φορολογική κάλυψη.

Για τον εντοπισμό των παραβάσεων, μάλιστα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες αξιοποιούν σύγχρονες έμμεσες τεχνικές ελέγχου, όπως ανάλυση ρευστότητας, εξέταση τραπεζικών συναλλαγών, μεταβολές καθαρής θέσης και παρακολούθηση δαπανών σε μετρητά.

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες υποθέσεις οδηγούνται σε παραγραφή στο τέλος του 2026, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις φορολογικές αρχές και έχει επιταχύνει τους ηλεκτρονικούς ελέγχους. Πλέον, η ΑΑΔΕ διασταυρώνει δεδομένα από τραπεζικούς λογαριασμούς, POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, το σύστημα myDATA, ασφαλιστικά ταμεία, δηλώσεις εισοδήματος και μεταβιβάσεις ακινήτων.

Με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν πλέον να εντοπίζουν ύποπτες υποθέσεις μέσα σε λίγες ώρες, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο που απαιτούσαν στο παρελθόν οι παραδοσιακοί φορολογικοί έλεγχοι.

Υπενθυμίζεται ότο οι φορολογούμενοι που θα παραλάβουν τα σχετικά σημειώματα θα πρέπει να εξοφλήσουν τα ποσά εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση διαφωνίας, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης, επίσης μέσα σε διάστημα 30 ημερών. Η απευθείας προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν είναι δυνατή πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αποτελεί το πρώτο στάδιο διοικητικής αμφισβήτησης των φορολογικών πράξεων.
