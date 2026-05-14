Νέα επίθεση Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη: «Μασαμπούκωσε» €1,2 εκατ. και μας κουνά το δάκτυλο

Δεν έχουν πέσει ακόμη τίτλοι τέλους στο σήριαλ της κόντρας του Άδωνι Γεωργιάδη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης (14/5) ο Υπουργός Υγείας επανήλθε με νέα επίθεση, αυτή τη φορά, από το βήμα της Βουλής.

Μετά την ανταλλαγή χαρακτηρισμών μέσα από δηλώσεις, αναρτήσεις και ανακοινώσεις, αλλά και τις προειδοποιήσεις για προσφυγή στη δικαιοσύνη, ο κ. Γεωργιάδης άφησε και πάλι σαφείς αιχμές, μιλώντας στην Ολομέλεια, σχετικά με το μισθωμένο ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη.

Αναφερόμενος στο επίμαχο δημοσίευμα, ο κ. Γεωργιάδης είπε:

«Τι αποκαλύπτεται από τη δημοσιογραφική έρευνα; Ο κ. Ανδρουλάκης είναι από μια οικογένεια γνωστή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πασόκοι πολύ χοντρά μέσα στο κόμμα. Έφτασε ο γιος τους να γίνει και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μπράβο τους και γραμματέας και ό,τι άλλο ήταν. Προφανώς επιφανή στελέχη της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου. Πάρα πολύ ωραία. Καταφέρνει να πετύχει το Κτηματολόγιο, το 2009, να νοικιάσει το κτίριο της οικογένειας Ανδρουλάκη που ήταν στην αρχή του πατρός και του υιού – από το 2011 πέρασε με γονική παροχή μόνο στον υιό, δηλαδή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και να το νοικιάσει το Κτηματολόγιο. Πολύ ωραία. Πότε; Μια βδομάδα πριν μπει η χώρα στο πρώτο μνημόνιο».

Πέρασε «ζάχαρη» την εποχή των μνημονίων

«Για να το καταλάβουμε λίγο. Την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε φοβερές θυσίες και σε μια δεκαετία πόνου και πίκρας οικονομικής, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο οποίος λόγω αυτού του μεγάλου συμβολαίου που πήρε- όχι παρανόμου, νομίμου λέω εγώ συμβολαίου- κατάφερε να πάρει ένα πολύ υψηλό ενοίκιο, να αποθησαυρίσει και 1 εκατ. ευρώ στην τράπεζα να περάσει τη δεκαετία των μνημονίων ”ζάχαρη”. Πολύ ωραία, τη πέρασε ”ζάχαρη”, κύριε Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις, το ΠΑΣΟΚ πέρναγε τον Ανδρουλάκη ”ζάχαρη” στην Κρήτη», προσέθεσε.

Αυτός είναι ο διαπρύσιος κήνσορας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάκτυλο;

«Και αφού μάζεψε το 1.200.000 μέχρι σήμερα από το ελληνικό δημόσιο – από το 2011 το έχει πάρει το ακίνητο και είναι μόνο δικό του, άρα δεν υπάρχει και ο πατέρας του μέσα στην εξίσωση – έβαλαν και το ελληνικό δημόσιο με χρήματα του δημοσίου να κάνει ανακαίνιση του κτιρίου. Δηλαδή, το Κτηματολόγιο και νοίκιασε το ακίνητο και το ανακαίνισε από χρέπι που ήταν και το ‘κανε καινούργιο. Πάλι με χρήματα του ελληνικού λαού. Και ερωτώ: Αυτός είναι ο διαπρύσιος κήνσορας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάκτυλο; Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στις Σέρρες να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο γιατί πήρε 5.000 επιδότηση – για τέτοια επιδότηση μιλάμε – και θέλουμε να πάει φυλακή γιατί ο λογιστής του έκανε λάθος και ο Ανδρουλάκης μασαμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνά και το δάκτυλο;».

«Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη Βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάκτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας Κικέρων της ηθικής, έχει πάει από σήμερα περίπατο», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

