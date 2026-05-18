Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της
13:40 - 18 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε σήμερα (18/5) ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που επέλεξε να δηλητηριάσει τον δημόσιο διάλογο με συκοφαντίες, διαρροές και οργανωμένες επιθέσεις απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Ο χορός ξεκίνησε από εκείνους που παρακολουθούσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη και δεν έχουν το θάρρος να πάνε στη Δικαιοσύνη να δουν τι ακριβώς συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Open και υπενθυμίζοντας τις αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις, αλλά και τις επιθέσεις που - όπως είπε - υπήρξαν σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μέσω διαρροών και χυδαίων πρωτοσέλιδων.

Έκανε λόγο για οργανωμένο μηχανισμό προπαγάνδας και «έμμισθα τρολ του διαδικτύου, όπως ο καταδικασθείς με τον διαδικτυακό λογαριασμό Ζούκοφ», που επιχείρησαν να πλήξουν πολιτικά το ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στη συζήτηση γύρω από οικονομικά στοιχεία πολιτικών προσώπων, ο Παύλος Χρηστίδης επισήμανε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ήδη δώσει δημόσιες απαντήσεις για λογαριασμό που διατηρούσε στο εξωτερικό κατά τη θητεία του ως ευρωβουλευτής.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για τα οικονομικά στοιχεία υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας,

«Θα δούμε λοιπόν στο σήμερα ποιοι υπουργοί έχουν λεφτά στο εξωτερικό, ποιοι συγγενείς πολιτικών οικογενειών έχουν λεφτά στο εξωτερικό. Όχι επειδή ήταν ευρωβουλευτές, πριν από πέντε χρόνια, αλλά επειδή τώρα που μιλάμε έχουν μερίσματα τραπεζών, μερίσματα επενδύσεων και άλλα», σχολίασε και πρόσθεσε: «Στο πόθεν έσχες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να μπει όλος ο ελληνικός λαός και να δει τι ακριβώς συμβαίνει και να βγάλει τα συμπεράσματά του για το τι είναι νόμιμο και τι είναι ηθικό. Αυτό τον ασκό του Αιόλου δεν τον άνοιξε το ΠΑΣΟΚ, τον άνοιξε η Νέα Δημοκρατία».

Αναφέρθηκε, ακόμη, στο συνέδριο της ΝΔ, κάνοντας λόγο για εικόνα εσωστρέφειας και αποσύνθεσης, τονίζοντας ότι «προέκυψε ότι είναι τουλάχιστον τρία κόμματα σε ένα και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς απόντες. Εάν αυτό είχε συμβεί σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, θα μιλούσαμε για προφανή κατάρρευση του κόμματος. Δεν μπορεί άλλο πια να βάφεται το μαύρο άσπρο».

Σημείωσε, τέλος, ότι την ίδια ώρα η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά. «Ο κύριος Μητσοτάκης να κοιτάξει τους υπουργούς και τους αντιπροέδρους του, οι οποίοι άνοιξαν την κουβέντα γιατί έσκαψαν ένα λάκκο στον οποίο προφανώς θα πέσουν μέσα», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 13:43
