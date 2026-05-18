Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία τη Δευτέρα (18/5), καθώς οι προοπτικές για ειρήνη στη Μέση Ανατολή γίνονται ολοένα και πιο δυσοίωνες μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό Brent αυξάνονται κατά 57 σεντς, ή 0,92%, φτάνοντας τα 110,27 δολάρια το βαρέλι, αφού προηγουμένως άγγιξαν τα 112 δολάρια - το υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται 1,26% φτάνοντας τα 102,31 δολάρια, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από τις 30 Απριλίου, στα 108,70 δολάρια. Να σημειωθεί εδώ ότι το συμβόλαιο παράδοσης Ιουνίου, που είναι το πλησιέστερο χρονικά, λήγει την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι και τα δύο συμβόλαια σημείωσαν άνοδο άνω του 7% την περασμένη εβδομάδα, καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία που θα έβαζε τέλος στις επιθέσεις και τις κατασχέσεις πλοίων γύρω από τη θαλάσσια εμπορική διαδρομή των Στενών του Ορμούζ.

«Ένα δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου έχουν εγκλωβιστεί πίσω από τα στενά, και το ράλι της Παρασκευής, που οδήγησε το WTI σε εβδομαδιαία άνοδο 10 δολαρίων, υποστηρίχθηκε επίσης από την επιθετική ρητορική των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά παραγωγών πετρελαίου στην περιοχή και εμπορικών πλοίων», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ ολοκληρώθηκαν χωρίς καμία ένδειξη από το μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο ότι θα βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης που ξεκίνησε μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι τρέχουσες τιμές του πετρελαίου πλήττουν τον πυρήνα της αμερικανικής βιομηχανίας σχιστολιθικού πετρελαίου.

Οι επιθέσεις με drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, καθώς και η ρητορική από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ενίσχυσαν τις ανησυχίες για κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία αναχαίτισε τρία drones που εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ, προειδοποίησε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης της κυριαρχίας και της ασφάλειάς της.

Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσαν, από την πλευρά τους, ότι διερευνούν την προέλευση της επίθεσης στον πυρηνικό σταθμό Barakah, προσθέτοντας ότι τα ΗΑΕ έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν σε αυτό που χαρακτήρισαν ως «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη (19/5) με συμβούλους εθνικής ασφάλειας για να συζητήσουν επιλογές στρατιωτικής δράσης, όπως μετέδωσε την Κυριακή το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε το Σάββατο να λήξει η εξαίρεση από τις κυρώσεις που μέχρι πρότινος επέτρεπε σε χώρες όπως η Ινδία να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, έπειτα από παράταση ενός μήνα.

«Οι φόβοι για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν επιδείνωσαν τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου … και η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αφήσουν να λήξει η εξαίρεση από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν βοήθησε», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης αγορών πετρελαίου Vanda Insights.

Ράλι στο φυσικό αέριο - Υποχώρηση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Δευτέρας σημειώνοντας σημαντική άνοδο 3,55% στα 51,95 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός σημειώνει πτώση 0,37% στα 4,545.10 δολάρια η ουγγιά, ενώ απώλειες καταγράφει και το ασήμι κατά 1,81% στα 76,13 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός καταγράφει μείωση 0,75% στα 6,2480 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο υποχωρεί σχεδόν 0,10% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1634 δολάρια προς ευρώ, ενώ μειωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,27% με την ισοτιμία στα 1,3360 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα ενισχύεται 0,18% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0.8708 λίρα ανά ευρώ.