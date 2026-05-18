Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ
Εμπορεύματα
13:30 - 18 Μάι 2026

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία τη Δευτέρα (18/5), καθώς οι προοπτικές για ειρήνη στη Μέση Ανατολή γίνονται ολοένα και πιο δυσοίωνες μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό Brent αυξάνονται κατά 57 σεντς, ή 0,92%, φτάνοντας τα 110,27 δολάρια το βαρέλι, αφού προηγουμένως άγγιξαν τα 112 δολάρια - το υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται 1,26% φτάνοντας τα 102,31 δολάρια, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από τις 30 Απριλίου, στα 108,70 δολάρια. Να σημειωθεί εδώ ότι το συμβόλαιο παράδοσης Ιουνίου, που είναι το πλησιέστερο χρονικά, λήγει την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι και τα δύο συμβόλαια σημείωσαν άνοδο άνω του 7% την περασμένη εβδομάδα, καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία που θα έβαζε τέλος στις επιθέσεις και τις κατασχέσεις πλοίων γύρω από τη θαλάσσια εμπορική διαδρομή των Στενών του Ορμούζ.

«Ένα δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου έχουν εγκλωβιστεί πίσω από τα στενά, και το ράλι της Παρασκευής, που οδήγησε το WTI σε εβδομαδιαία άνοδο 10 δολαρίων, υποστηρίχθηκε επίσης από την επιθετική ρητορική των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά παραγωγών πετρελαίου στην περιοχή και εμπορικών πλοίων», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ ολοκληρώθηκαν χωρίς καμία ένδειξη από το μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο ότι θα βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης που ξεκίνησε μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι τρέχουσες τιμές του πετρελαίου πλήττουν τον πυρήνα της αμερικανικής βιομηχανίας σχιστολιθικού πετρελαίου.

Οι επιθέσεις με drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, καθώς και η ρητορική από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ενίσχυσαν τις ανησυχίες για κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία αναχαίτισε τρία drones που εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ, προειδοποίησε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης της κυριαρχίας και της ασφάλειάς της.

Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσαν, από την πλευρά τους, ότι διερευνούν την προέλευση της επίθεσης στον πυρηνικό σταθμό Barakah, προσθέτοντας ότι τα ΗΑΕ έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν σε αυτό που χαρακτήρισαν ως «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη (19/5) με συμβούλους εθνικής ασφάλειας για να συζητήσουν επιλογές στρατιωτικής δράσης, όπως μετέδωσε την Κυριακή το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε το Σάββατο να λήξει η εξαίρεση από τις κυρώσεις που μέχρι πρότινος επέτρεπε σε χώρες όπως η Ινδία να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, έπειτα από παράταση ενός μήνα.

«Οι φόβοι για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν επιδείνωσαν τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου … και η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αφήσουν να λήξει η εξαίρεση από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν βοήθησε», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης αγορών πετρελαίου Vanda Insights.

Ράλι στο φυσικό αέριο - Υποχώρηση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Δευτέρας σημειώνοντας σημαντική άνοδο 3,55% στα 51,95 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός σημειώνει πτώση 0,37% στα 4,545.10 δολάρια η ουγγιά, ενώ απώλειες καταγράφει και το ασήμι κατά 1,81% στα 76,13 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός καταγράφει μείωση 0,75% στα 6,2480 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο υποχωρεί σχεδόν 0,10% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1634 δολάρια προς ευρώ, ενώ μειωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,27% με την ισοτιμία στα 1,3360 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα ενισχύεται 0,18% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0.8708 λίρα ανά ευρώ.

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

