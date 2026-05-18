Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Ως προς το τελευταίο, υπάρχουν εκείνοι που το παίρνουν τοις μετρητοίς (ο Πρωθυπουργός το είπε άλλωστε, δεν μπορεί να αγνοηθεί), άλλοι εκτιμούν ότι ειπώθηκε για να ειπωθεί και άλλοι ότι ασχέτως διαβεβαιώσεων, οι εξελίξεις είναι αυτές που θα καθορίσουν τις αποφάσεις.
Πάντως, αν κάποιος παρατηρεί αντιδράσεις και συμπεριφορές, θα σημειώσει ότι στο συνέδριο όλοι για εκλογές μιλούσαν, δημοσίως και παρασκηνιακώς, αλλά και κάτι ακόμη. Οταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ρωτήθηκε σχετικώς την Δευτέρα (18/5, ΣΚΑΪ), απάντησε μάλλον αμήχανα, με κάποια καθυστέρηση και λέγοντας ότι «αφού έτσι είπε ο Πρωθυπουργός…»