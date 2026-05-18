ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»
Επιχειρήσεις
13:36 - 18 Μάι 2026

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις 28 Απριλίου 2026, μέσα σε μια ιδιαίτερα λαμπρή και συγκινητική ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης της 26ης σειράς των φοιτητών του Προγράμματος Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία ακαδημαϊκών, αποφοίτων, συγγενών και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή, για πρώτη φορά, της Υποτροφίας Αριστείας στη μνήμη του ιδρυτή της Interamerican, Δημήτρη Κοντομηνά. Η υποτροφία απονεμήθηκε στην αριστεύσασα φοιτήτρια της σειράς, Δήμητρα Βυτόγιαννη, η οποία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα με εξαιρετική επίδοση (9,58), κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ των αποφοίτων. Η υποτροφία καλύπτει πλήρως τα δίδακτρα και των δύο ετών φοίτησης.

Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Μάρκος Φραγκουλόπουλος, Corporate Relations Senior Leader του ομίλου Interamerican, υπογραμμίζοντας πως η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί φόρο τιμής στον Δημήτρη Κοντομηνά και στις αξίες που πρέσβευε: όραμα, ηγεσία, γνώση, επιμονή, εξέλιξη και προσήλωση στον άνθρωπο και την κοινωνία. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ουσιαστικής σύνδεσης της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και της επένδυσης στη νέα γενιά στελεχών.

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, και ο Διευθυντής του Executive MBA, Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης, συνεχάρησαν θερμά τους αποφοίτους για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, επισημαίνοντας τις υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος και τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν ως σύγχρονα στελέχη διοίκησης. Παράλληλα, εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την Interamerican για τη στήριξή της στην προώθηση της αριστείας και της ακαδημαϊκής προόδου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ
Εμπορεύματα

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin
Νομίσματα

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague
Magazino

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ONEX: Εξασφαλίζει για πέμπτη συνεχή χρονιά υπηρεσίες επείγουσας αερομεταφοράς για τους κατοίκους της Σύρου
Επιχειρήσεις

ONEX: Εξασφαλίζει για πέμπτη συνεχή χρονιά υπηρεσίες επείγουσας αερομεταφοράς για τους κατοίκους της Σύρου

ΕΛΕΤΑΕΝ: Προκηρύσσει την φετινή υποτροφία «Αρθούρος Ζερβός»
Επιχειρήσεις

ΕΛΕΤΑΕΝ: Προκηρύσσει την φετινή υποτροφία «Αρθούρος Ζερβός»

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Qualco Intelligent Finance ανακοινώνουν νέο Δείκτη Οικονομικού Κλίματος για την Ελλάδα
Οικονομία

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Qualco Intelligent Finance ανακοινώνουν νέο Δείκτη Οικονομικού Κλίματος για την Ελλάδα

ΔΑΑ: Ξεκίνησε ο 5ος κύκλος του The Digital Gate για καινοτόμες λύσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας
Ειδήσεις

ΔΑΑ: Ξεκίνησε ο 5ος κύκλος του The Digital Gate για καινοτόμες λύσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ