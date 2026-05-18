Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Στις 28 Απριλίου 2026, μέσα σε μια ιδιαίτερα λαμπρή και συγκινητική ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης της 26ης σειράς των φοιτητών του Προγράμματος Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία ακαδημαϊκών, αποφοίτων, συγγενών και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή, για πρώτη φορά, της Υποτροφίας Αριστείας στη μνήμη του ιδρυτή της Interamerican, Δημήτρη Κοντομηνά. Η υποτροφία απονεμήθηκε στην αριστεύσασα φοιτήτρια της σειράς, Δήμητρα Βυτόγιαννη, η οποία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα με εξαιρετική επίδοση (9,58), κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ των αποφοίτων. Η υποτροφία καλύπτει πλήρως τα δίδακτρα και των δύο ετών φοίτησης.

Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Μάρκος Φραγκουλόπουλος, Corporate Relations Senior Leader του ομίλου Interamerican, υπογραμμίζοντας πως η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί φόρο τιμής στον Δημήτρη Κοντομηνά και στις αξίες που πρέσβευε: όραμα, ηγεσία, γνώση, επιμονή, εξέλιξη και προσήλωση στον άνθρωπο και την κοινωνία. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ουσιαστικής σύνδεσης της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και της επένδυσης στη νέα γενιά στελεχών.

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, και ο Διευθυντής του Executive MBA, Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης, συνεχάρησαν θερμά τους αποφοίτους για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, επισημαίνοντας τις υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος και τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν ως σύγχρονα στελέχη διοίκησης. Παράλληλα, εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την Interamerican για τη στήριξή της στην προώθηση της αριστείας και της ακαδημαϊκής προόδου.