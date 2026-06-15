ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Δεν απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων

«Οι «φήμες» διαλύονται στο φως. Οι κ. κ. Ντίλιαν και Δημητριάδης πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και να πουν καθαρά αν υπάρχουν «προσύμφωνα», «συστατικές επιστολές εξαγωγής» για το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό» αναφέρει σε ανακοίνωση του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ότι δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση.

Όπως τονίζει στην συνέχεια της ανακοίνωσης του το ΠΑΣΟΚ: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επέμεινε και σήμερα να μην απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

Μίλησε για «ανυπόστατες φήμες» και την ίδια ώρα με πολλή ζέση –τυχαίο; δε νομίζουμε-υπογράμμισε ότι «δεν έχει ενημέρωση, δεν έχει εικόνα».

Τα πράγματα είναι απλά: Η κυβερνητική πλειοψηφία οφείλει να μην μπλοκάρει τη λογοδοσία κατά την προσφιλή της τακτική. Οι κ. κ. Ντίλιαν και Δημητριάδης πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και να πουν καθαρά αν υπάρχουν «προσύμφωνα», «συστατικές επιστολές εξαγωγής» για το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό predator.

Έχει κάποιον λόγο να φοβάται το φως η κυβέρνηση; Οι «φήμες» διαλύονται στο φως».